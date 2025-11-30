Successos
Un home ferit menys greu en un accident d'autogir al camp d'aviació d'Ulldecona
L'afectat ha estat atès pel SEM i traslladar a l'hospital Verge de la Cinta de Tortosa
Els Bombers de la Generalitat han activat aquest diumenge al migdia quatre dotacions per assistir un accident al camp d’aviació d’Ulldecona.
L’avís, rebut a les 11.59 h a través del telèfon d’emergències 112, alertava de l’accident d’un autogir amb un únic ocupant.
Fins al lloc també s’hi ha desplaçat el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM), que ha atès l’home ferit i l’ha traslladat en estat menys greu a l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. En el dispositiu sanitari s’hi ha activat una ambulància.
Un autogir és un aeronau d'ales giratòries que vola com els avions però la seva ala és un rotor que gira per l'acció del vent relatiu que el travessa de baix cap amunt i, per tant, pot considerar-se un híbrid entre l'aeroplà i l'helicòpter.
És un aparell molt segur, que només té un moment crític: després de l'aterratge, mentre el rotor encara no s'ha aturat, una ràfega fora de vent el pot tornar a elevar.