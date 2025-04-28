Societat
Deneguen el permís per al tall de l'AP-7 i proposa als veïns traslladar la protesta a l'N-340 a Alcanar
L'entitat desconvoca la mobilització per reclamar seguretat a la via i acusa el Govern de vulnerar drets fonamentals
El Departament d'Interior ha denegat la petició de l'associació veïnal Mai més peatges! per tallar dimecres durant una hora de l'autopista AP-7, a l'altura de Freginals (Montsià), per exigir més inversions en seguretat a la via. Tot i que es tracta d'un format de protesta habitual per part de diversos col·lectius, l'informe de la Generalitat l'ha descartat en aquest cas proposant als organitzadors traslladar-lo a la rotonda de les Cases d'Alcanar de la carretera N-340 per evitar les «greus afectacions viàries» i «molèsties a la circulació».
Els veïns, que ja han desconvocat la mobilització, han criticat durament el Govern per conculcar el dret fonamental a la manifestació i l'han acusat de ser corresponsable del col·lapse que viu l'AP-7.
Els manifestants pretenien entrar a l'autopista cap a dos quarts de set de la tarda per l'accés d'Amposta/La Ràpita i, des d'allí, traslladar-se acompanyats pels Mossos d'Esquadra fins al punt quilomètric 333, a l'altura de Freginals, on el 2016 va tenir lloc el fatídic accident d'autocar que va acabar amb la vida de tretze estudiants.
Aquest era el lloc escollit pels organitzadors per tallar els dos sentits de la marxa de la via ràpida i reclamar, precisament, més inversions a l'AP-7 per augmentar la seguretat dels seus usuaris. Entre d'altres, la prolongació del tercer carril més al sud d'Amposta o un nou enllaç a la comarca del Montsià -incloent la variant de Masdenverge-.
«Demanem tallar l'AP-7 perquè seria la primera vegada que es fa una manifestació pels drets de les persones que hi circulen. No només pels d'aquí. Hi passen totes i tots i volem que ho facin amb seguretat», ha defensat el portaveu de Mai més peatges!, Llorenç Navarro, contrariat davant l'informe negatiu de la Direcció General d'Administració de Seguretat.
Tot i tractar-se d'un tall amb una durada prevista limitada als 60 minuts i oferir garanties de pas per als serveis d'emergències, el Departament d'Interior ha decidit no autoritzar-lo. Segons consta a l'escrit, al qual ha tingut accés l'ACN, els informes policials descarten que es pugui dur a terme la protesta per la «gran intensitat de trànsit» que suporta l'AP-7 com a artèria viària que connecta el sud de la península i Europa amb un gran nombre de camions circulant.
En aquest sentit, apunta Interior, la carretera N-340, com a via alternativa, «no té capacitat per absorbir tot el trànsit que s'hauria de desviar», més encara tractant-se de la vigília d'una jornada festiva i inici d'una «operació sortida» pel pont del Primer de Maig. També recorden el fet que el trànsit més pesant i de mercaderies perilloses té restringit el pas per la carretera nacional.
Entorpir les persecucions policials
A això, hi afegeixen possibles afectacions als «serveis d'urgències» i a la «seguretat pública», tot apuntant que els vehicles aturats incrementarien el risc d'accidents i de mobilitat en cas d'emergències. Fins i tot, ha precisat el delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Joan Castor Gonell, la possibilitat de poder entorpir la «persecució» de possibles delinqüents que «han acabat en accidents molts greus». L'informe parla també de problemes d'«ordre públic», amb possibles enfrontaments entre manifestants i conductors.
«Els talls preparats o espontanis solen ser generadors de molta problemàtica. Veient l'autopista com va carregada de trànsit el millor és evitar-hi problemes de seguretat», ha defensat Gonell, tot assegurant que l'actual Govern treballa amb la consigna d'evitar aquest tipus de protestes adduint aquests motius. «Que jo recordi, el nou Govern no n'ha autoritzat capç ha precisat, tot i reconèixer el caràcter «delicat» de les decisions que limiten drets fonamentals.
Alternativament, Interior ha plantejat traslladar la protesta a la rotonda de les Cases d'Alcanar de la carretera N-340, com l'opció «més moderada, menys lesiva possible i més respectuosa» amb els drets de la ciutadania. Fins i tot, també, amb els drets dels manifestants: l'informe remarca que és la proposta «menys invasiva» i «més proporcionada» en aquest sentit perquè permet «mantenir el dia i horaris comunicats».
Experiència amb més de 240 talls
La negativa i l'alternativa -a més dels arguments esmerçats- han indignat els veïns convocants del tall. «Tenim l'experiència d'haver fet 240 talls -a la carretera N-340-, que cap entitat ho ha fet mai, i que hem de complir unes obligacions bàsiques perquè volem el bé de la ciutadania. Hem pogut acceptar la durada del tall, el pas dels vehicles d'emergències. Hem estat sempre oberts perquè el tall no sigui una afectació real com un accident», ha argumentat Navarro.
Entenen que la decisió d'Interior, a més de conculcar el dret constitucional a la manifestació, desvirtua completament el missatge que volien traslladar des de la mateixa autopista. «Ens destinen a un altre lloc que no té res a veure. Si volen fer la manifestació que siguin ells. No la farem on ens diuen: la fem on volem o continuarem com ara. Qui fa les manifestacions quan hi ha un accident és el Departament d'Interior i el de Territori i Mobilitat», ha assenyalat, tot atribuint «les més de 7.500 hores a l'any» de retencions a l'AP-7 a la «ineficàcia i deixadesa d'inversió en matèria d'infraestructures i seguretat».
El moviment veïnal Mai més peatges! corresponsabilitza el Govern de la situació caòtica que viu l'AP-7, amb talls i retencions gairebé diaris. Interpreten que la negativa a autoritzar la protesta respon al fet que qüestiona directament la seva manca de resposta davant dels problemes de mobilitat i el seu suport a l'eventual implantació de la vinyeta, que recuperaria el pagament a l'hora de circular per les vies ràpides públiques del país. «Per moltes pegues que ens posin, seguirem i ens trobaran. Ho hem fet contra tot tipus de governs», ha reblat el portaveu de l'entitat veïnal convocant.