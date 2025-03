El TSJC anul·la la sentència absolutòria de la mort d’un home per asfíxia a la Ràpita i obliga a repetir el judici

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha anul·lat la sentència del Jutjat d’Instrucció número 4 d’Amposta referent al cas d’un home acusat de matar-ne un altre el novembre de 2021 per asfíxia a la Ràpita. El judici es va celebrar el març de 2024 i el principal acusat va quedar absolt en no poder-se provar qui havia asfixiat la víctima.

El Ministeri Fiscal va presentar un recurs d’apel·lació contra la sentència dictada i ara el TSJC obliga a repetir el judici amb un nou president del tribunal. Considera que el veredicte del jurat és «contradictori i incongruent» perquè l’acusat va ser l’única persona que es va barallar amb el mort.

Els fets es remunten al novembre de 2021 quan la víctima va accedir en un domicili on l’acusat i altres persones estaven consumint drogues. Llavors els dos es van començar a barallar, i li va «obstruir les vies respiratòries». El jurat va poder verificar aquesta seqüència, però va descartar que ell li causés la mort per asfíxia, una tesi defensada per Fiscalia.

En aquell moment, els testimonis van afirmar que només l’acusat s’havia barallat amb la víctima, però van assegurar que no van veure com li practicava el mètode d’asfíxia.

Segons el Ministeri Públic, l’autòpsia va certificar que la causa principal de la mort va ser per asfíxia mecànica per mecanisme combinat d'obstrucció d'orificis respiratoris i constricció cervical extrínseca. Fiscalia li demanava una pena de 13 anys i 6 mesos de presó per un delicte d'homicidi.