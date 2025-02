Territori aprova el Pla Especial Urbanístic per ampliar l'abocador de Mas de Barberans

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La Comissió de Territori ha aprovat definitivament el Pla Especial Urbanístic Autònom (PEUA) per a l'ampliació del dipòsit controlat i la construcció de la nova planta de tractament de residus a Mas de Barberans (Montsià). La quarta fase de l'abocador «urgeix». Des de l'estiu passat, es porten els residus de Baix Ebre i Montsià a Tivissa (Ribera d'Ebre) amb un cost un extra.

El Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre (COPATE) necessita el finançament de l'obra i, com ha explicat el president Ivan Garcia, es tornarà a demanar a l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) que assumeixi el cost del projecte com a retorn del cànon de residus. Clausurar la segona i la tercera fase i fer la quarta costarà uns 12 MEUR.

En la sessió del 20 de gener, la comissió d'urbanisme de Catalunya ha donat llum verda al pla urbanístic per ampliar l'abocador de Mas de Barberans, promoguda i transmesa pel Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre (COPATE), i que ja té «executivitat immediata», un cop s'ha publicat al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat) aquest dilluns. El PEUA qualifica l'àmbit de Sistemes tècnics i ambientals de residus, dins de la normativa de les Normes urbanístiques de planejament de Mas de Barberans.

El president del COPATE, Ivan Garcia, ha reconegut que el tràmit urbanístic s'ha allargat més del que s'hauria volgut (cinc anys i dotze intents anteriors). La junta general del Consorci aprovarà aviat el projecte constructiu de l'obra, que ja té a punt. Probablement, serà aquesta mateixa setmana i l'expedient s'iniciarà al mes de març. L'acord i el pressupost per comprar els terrenys de la quarta fase estan tancats. Les parcel·les afectades són, majoritàriament, cultius d'olivera de secà o explotacions abandonades.

El finançament de l'obra

Quedarà desencallar el finançament de l'obra de la quarta ampliació. Garcia ha avançat que es reuniran amb l'Agència de Residus de Catalunya en les pròximes setmanes. L'ARC vincula els 6 milions d'euros que costarà l'ampliació de l'abocador amb el projecte del futur centre de tractament de residus de les Terres de l'Ebre, dues actuacions amb un pressupost d'uns 30 milions d'euros.

L'Agència de Residus vol que la planta de tractament es faci abans que l'ampliació, però el COPATE prioritza la quarta fase perquè l'abocador de Mas de Barberans va arribar al límit de capacitat l'agost passat i els residus del Baix Ebre i el Montsià s'estan traslladant a l'abocador de Tivissa, amb un cost extra del 30% (uns 100 euros per tona). El retard del tràmit urbanístic encara fa més urgent l'execució de l'obra, que havia d'estar llesta al segon semestre de 2026, quan acaba el contracte per portar residus a la Ribera d'Ebre.

El Consorci fins i tot s'ha plantejat un endeutament per fer l'ampliació pel seu compte i «recuperar aquests diners» quan l'Agència de Residus pagui el projecte del centre de tractament de residus de les Terres de l'Ebre. Garcia confia que no calgui arribar a aquesta situació, i per això reclama a l'ARC que faci un retorn del cànon en forma de finançament de les obres.

Ara bé, si calgués plantejar fer el préstec, el president del COPATE també ha demanat que no s'utilitzi per crear confrontació entre partits amb l'argument que seria un endeutament inassolible per als ajuntaments. Garcia ha assenyalat que aquesta inversió costaria menys que l'increment del cost mensual que es paga per portar residus a Tivissa i que s'ha fet front a despeses més grans, abans.

Tres fases en trenta anys

L'àmbit d'actuació del PEUA aprovat se situa al sud-est del terme municipal de Mas de Barberans, a uns 3 quilòmetres del nucli urbà. A l'abocador s'accedeix per la carretera T-1025, al quilòmetre 8,6. Les instal·lacions les gestiona directament el COPATE. Actualment, el dipòsit ocupa 167.173 metres quadrats de superfície (16,71 hectàrees), 261.800 metres quadrats (26,81 hectàrees) amb les parcel·les 6 i 7 del polígon 14.

El dipòsit ha completat la vida útil de les tres primeres fases. La primera i inicial es va construir per la Junta de Residus el 1993 i ja està totalment clausurada. Té una superfície d'unes 3 hectàrees i un volum de residus autoritzat de 128.000 metres cúbics. La fase dos va donar servei entre l'any 2000 i 2013 i està pendent de ser definitivament clausurada. Té una superfície d'unes 3,36 hectàrees i un volum autoritzat de 359.743 metres cúbics de residus. La tercera fase es va construir el 2012 i ha donat servei des de 2013. Té una superfície d'unes 5,20 hectàrees i un volum autoritzat de 413.810 metres cúbics. L'estiu de l'any passat va arribar al 99% de capacitat.

Les instal·lacions

L'abocador del Mas de Barberans actualment és un dipòsit de classe II, de residus no especials del Baix Ebre i el Montsià i de residus industrials que són assimilables a urbans d'ambdues comarques. Disposa d'una planta de premsatge de residus sòlids urbans de fracció resta. Les bales resultants van a l'abocador i amb aquesta compactació s'optimitza l'espai un 20%. També hi ha una planta de tractament de lixiviats, els mateixos que genera l'abocador, que es canalitzen i s'emmagatzemen en unes basses i després es tracten en un procés biològic combinat amb altres tecnologies.

Finalment, hi ha la planta de compostatge, on arriba la fracció orgànica dels residus municipals (FORM) del Montsià i del Baix Ebre i se'n fa compost. La planta de FORM s'ha quedat petita per tractar tota la resta orgànica de la recollida selectiva dels pobles i es vol ampliar. Les instal·lacions actuals tenen una capacitat de 5.000 tones/any i estan tractant prop de 7.000. La recollida de fracció orgànica és de 10.000 tones/any i aquestes 3.000 tones anuals de diferència es transfereixen i s'externalitzen.

La quarta fase

L'ampliació del centre de tractament de Mas de Barberans està inclosa al Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya-2020 (PINFRECAT20) i calia desenvolupar el Pla Especial Urbanístic que s'ha aprovat ara. L'ampliació projectada és de 597.695 mestres quadrats amb la fase quatre que ara es vol executar i una futura fase cinc. Les instal·lacions passarien a tindre unes 86 hectàrees.

La quarta fase inclou l'ocupació de les parcel·les 177 i 178 del polígon 12; les parcel·les 15, 16, 20, 21, 22, 23 i 24 del polígon 13; i les parcel·les 5, 10 i 18 del polígon 14. Consistirà a ampliar i explotar l'abocador; construir una bassa de pluvials per aigües seminetes; la desgasificació de la fase III; la clausura de les fases dos i tres; i altres actuacions relacionades amb l'estalvi i l'eficiència energètica o i la millora dels accessos, entre d'altres. També inclou la construcció del nou centre de tractament de residus de les Terres de l'Ebre que tindrà capacitat tractar 15.000 tones de fracció orgànica i 40.000 tones de fracció resta dels municipis cada any.

La previsió és que aquesta fase quatre tingui capacitat per als residus dels pròxims deu anys, fins al 2033. Té una superfície estimada de 81.316 metres cúbics, 32.058 per a la zona de laminació d'aigües d'escorrentia i la bassa pluvials, 45.299 per noves edificacions i plantes, 13.646 de zona de protecció perimetral, 623 d'accessos, 4.780 d'abocador i 146.200 restants de la finca inicial. El volum estimat per l'abocador serà de 420.000 metres cúbics de residus.

Una futura fase cinc

A les parcel·les 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 i 21 del polígon 14 s'hi projecta la fase cinc, nua reserva de sòl per a futures ampliacions o altres infraestructures i necessitats. La superfície estimada serà de 422.533 mestres quadrats, dels quals un 20% (8,45 ha) es podrien destinar al dipòsit controlat. En el PEUA s'estableix que, atès que es tracta d'una futura reserva, quan sigui necessari el seu desenvolupament s'haurà de tramitar una modificació puntual del pla especial que s'acaba d'aprovar.