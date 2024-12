Tres detinguts a Amposta per sostreure una moto i per robar a l'interior d'un cotxe

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La Policia Local d'Amposta ha detingut tres individus per dos incidents diferents durant el cap de setmana a la capital del Montsià. La policia va detenir el presumpte autor de la sostracció d'una motocicleta a la ciutat dissabte 28 de desembre, després de ser alertats per un ciutadà que va veure com una persona deixava una moto amb evidents signes de forçament. Els agents, a més de recuperar la motocicleta, també van poder localitzar objectes relacionats amb el robatori, com guants de motocicleta i una jaqueta.

D'altra banda, diumenge 29, la Policia Local va arrestar dues persones pel robatori amb força a l'interior d'un vehicle. Els Mossos d'Esquadra van rebre una trucada d'un ciutadà alertant sobre un robatori amb força a l'interior d'un vehicle.

La Policia Local va iniciar la recerca a la zona, identificant dos individus, un dels quals portava una targeta de crèdit que havia estat sostreta del cotxe. Com a resultat, es va procedir a la detenció d'aquest individu per robatori amb força.

Més tard, després de confirmar que el detingut havia estat vist prèviament acompanyat d'una altra persona, la Policia Local va localitzar el segon sospitós, procedint també a la seva detenció per la seva implicació en els fets.