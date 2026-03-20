Tortosa presenta un pressupost «expansiu, ambiciós i històric» de 52,3 MEUR, un 8,85% superior al de 2025
L'alcaldessa Mar Lleixà destaca que els comptes consolidats superen els 100 MEUR per primera vegada
L'Ajuntament de Tortosa ha presentat el pressupost de 2026, que ascendeix a 52,3 MEUR, un 8,85% superior al de l'any passat. L'alcaldessa Mar Lleixà ha destacat que es tracta d'uns comptes "expansius i ambiciosos", gràcies a la capacitat negociadora del govern municipal.
Lleixà ha remarcat que, per primera vegada, el pressupost general consolidat- que inclou els organismes autònoms i societats municipals- superarà els 100 MEUR, i també que la inversió prevista i assegurada, de 7,98 MEUR, creix un 72,44%.
L'alcaldessa ha assenyalat que els comptes creixen gràcies a les aportacions aconseguides d'altres administracions, sense incrementar la pressió fiscal a la ciutadania i reduint l'endeutament. Els comptes es votaran el 31 de març.