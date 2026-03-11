SOCIETAT
COREMBE assegura que esgotaran totes les vies jurídiques per defensar el monument franquista de Tortosa
L'entitat lamenta que el Suprem no hagi admès el recurs de cassació de dues associacions d'ultradreta
El Col·lectiu per la Reinterpretació del Monument de la Batalla de l'Ebre (COREMBE) i ha assegurat que esgotarà totes les vies de l'ordenament jurídic per defensar el monument franquista que s'alça al mig del riu Ebre a Tortosa. Després del revés del Tribunal Suprem, l'entitat subratlla que la inadmissió dels dos recursos de cassació d'associacions d'ultra dreta està vinculat exclusivament a la descatalogació del monòlit del catàleg municipal de Tortosa.
«Malgrat que no valorem positivament aquesta resolució judicial, volem subratllar que en cap cas implica, per si mateixa, la retirada del monument», han afirmat en un comunicat. L'entitat insisteix que «en cap cas el Suprem hauria avalat la retirada del monument».
A més, des de COREMBE i Tortosins pel Monument han recordat que la resolució de l'alt tribunal té relació amb un «únic procediment judicial» i que la seva estratègia «planificada i organitzada» consta de diversos fronts judicials.
El novembre de 2020, la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre va aprovar definitivament la modificació del planejament urbanístic de Tortosa el novembre de 2020, amb la qual el monument deixava de ser un bé patrimonial protegit, ja que es va aprovar la seva descatalogació.