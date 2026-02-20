POLICIAL
Detenen tres persones per un furt en un supermercat de Tortosa
Els detinguts transportaven una quantitat rellevant de diners en efectiu, presumptament procedents del furt
Agents dels Mossos d’Esquadra de la comissaria de l’Ametlla de Mar han detingut tres persones, d’entre 21 i 49 anys, com a presumptes autores d’un furt comès al pàrquing d’un supermercat de Tortosa.
El furt es va produir el 17 de febrer a l’interior d’un vehicle estacionat al pàrquing del supermercat, i els agents en van ser alertats poc després.
Segons la informació recollida, mentre la víctima es trobava carregant la compra al seu vehicle, una persona es va aproximar per fer-li preguntes sobre com podia anar cap a Barcelona, mentre una altra aprofitava la distracció per sostreure-li una bossa de mà amb diners en efectiu i objectes personals. La víctima va poder facilitar una descripció acurada del vehicle implicat i de la persona que el conduïa. A més, gràcies a la col·laboració ciutadana, es va aconseguir una fotografia del vehicle implicat.
Els presumptes autors haurien fugit en direcció a l’Aldea. Amb la informació facilitada (model, color i matrícula del vehicle), els agents es van coordinar amb la resta de patrulles operatives per establir un dispositiu de recerca. Poc després, una d’aquestes patrulles va localitzar el vehicle, que circulava per l’autopista AP-7 en sentit nord.
Durant l’escorcoll, es va intervenir una quantitat rellevant de diners en efectiu ―presumptament procedents del furt―, dels quals no es va poder demostrar la procedència lícita. Amb tots aquests fets, els agents van tenir indicis suficients per detenir els tres implicats.
Els detinguts, que acumulen diversos antecedents per delictes contra el patrimoni, van passar el dimecres passat a disposició del jutjat d’instrucció de guàrdia de Tortosa.