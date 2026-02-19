SOCIETAT
Aldover, Alfara de Carles, Paüls i Benifallet implementen els cubells de residus amb identificació d'usuari
El COPATE pretén incrementar el reciclatge de matèria orgànica
Els municipis d'Aldover, Alfara de Carles, Paüls i Benifallet, al Baix Ebre, seran pioners a implementar la identificació electrònica en els cubells de la fracció orgànica del sistema de recollida porta a porta. La campanya 'Tanca el cercle' del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre (COPATE) ja ha començat a Aldover i s'estendrà a la resta de municipis les pròximes setmanes.
També s'instal·larà una àrea d'emergència de contenidors a cada municipi. Només s'ho podrà accedir amb un clauer electrònic que tindrà cada unitat familiar o a través de l'aplicació mòbil del servei, Komtainer. L'empresa adjudicatària d'aquest desplegament és Kompini.
Els cubells de matèria orgànica dels sistema porta a porta tenen una identificació electrònica dels usuaris. Amb aquesta identificació se sabrà la participació del veïnat en el reciclatge amb l'objectiu d'incrementar el de la fracció orgànica, que representa el 40% del total de residus que generen els municipis.
La correcta separació en origen permet transformar aquest residu en compost. També es vol avançar cap a un model més equitatiu, que reconegui l'esforç de la ciutadania que separa correctament els residus. La iniciativa, coordinada pel COPATE, compta amb finançament de l'Agència de Residus de Catalunya a través dels fons europeus Next Generation.