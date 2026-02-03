SUCCESSOS
Rescaten un noi a Tortosa que havia caigut al canal amb el patinet elèctric
Els fets van passar dilluns al migdia i es van mobilitzar Bombers i el SEM
Els Bombers de la Generalitat es van mobilitzar dilluns al migdia per una persona que havia caigut al canal mentre circulava en patinet a Tortosa. L'avís el van rebre a les 13.09 hores i van activar tres unitats, dues amb material de rescat i 1 de comandament per coordinar l'actuació.
Quan van arribar els bombers, un testimoni de l'accident havia aconseguir treure l'accidentat del canal amb l'ajuda d'un pal. Els bombers es van assegurar que al vehicle de mobilitat personal només hi anava una persona i, per tant, van descartar més ferits a l'aigua. També van donar suport als efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques.