Diari Més

Successos

Dos ferits de gravetat en un xoc frontal entre dos turismes a Alfara de Carles

L'accident es va produir ahir dissabte a la nit a la TV-3422 i va deixar també dos ferits lleus

Pla de detall del lateral d'un dels vehicles dels Mossos d'Esquadra 

Pla de detall del lateral d'un dels vehicles dels Mossos d'Esquadra Albert Segura

Publicat per
ACNAgència de notícies

Creat:

Actualitzat:

Dos homes van quedar ferits de gravetat ahir dissabte a la nit en un xoc frontal entre dos turismes a Alfara de Carles (Baix Ebre), segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). 

L'avís de l'accident es va rebre a les 23.27 hores al quilòmetre 3 de la TV-3422, que connecta Roquetes amb Alfara. La topada va deixar també dos homes ferits lleus i va obligar a tallar la via en ambdós sentits de la marxa.

tracking