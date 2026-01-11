Successos
Dos ferits de gravetat en un xoc frontal entre dos turismes a Alfara de Carles
L'accident es va produir ahir dissabte a la nit a la TV-3422 i va deixar també dos ferits lleus
Dos homes van quedar ferits de gravetat ahir dissabte a la nit en un xoc frontal entre dos turismes a Alfara de Carles (Baix Ebre), segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT).
L'avís de l'accident es va rebre a les 23.27 hores al quilòmetre 3 de la TV-3422, que connecta Roquetes amb Alfara. La topada va deixar també dos homes ferits lleus i va obligar a tallar la via en ambdós sentits de la marxa.