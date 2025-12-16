Salut
El Govern sosté que la represa de les obres d'ampliació no alentirà el projecte d'un nou hospital a Tortosa
L'alcalde diu que continuen negociant amb els quatre propietaris dels terrenys on es projecta l'equipament
El Govern assegura que el llum verd a la represa de les obres d'ampliació de l'actual Hospital de Tortosa Verge de la Cinta no alentirà ni condicionarà negativament el projecte per construir un nou equipament sanitari de referència a la ciutat. Així ho ha anunciat el delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Joan Castor Gonell, en el marc d'una nova reunió de la Taula per l'impuls del nou hospital universitari de les Terres de l'Ebre. Per la seva banda, l'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, ha refermat la voluntat d'impulsar el nou equipament i ha anunciat que continuen negociant amb els quatre propietaris la compra dels terrenys on es projecta.
La reunió s'ha convocat després que la Comissió territorial de Patrimoni aprovés dimecres el projecte d'ampliació reformat i acordat amb les constructores per a preservar les restes arqueològiques existents a l'espai. El Govern, segons Gonell, volia esvair els possibles dubtes que l'anunci podia generar al voltant dels tràmits que, en paral·lel, se segueixen per materialitzar el nou centre.
«No hem parat de fer feina. Per això vull ratificar que s'està complint amb exactitud el cronograma perquè la voluntat del Govern és, evidentment, fer igualment el nou hospital», ha afirmat el delegat del Govern davant dels representants de la Plataforma per a un nou hospital a les Terres de l'Ebre i de les diverses formacions polítiques representades a la taula.
Amb tot, ha recordat, la tramitació del nou projecte serà feixuga i requerirà temps. Ha avançat que la pròxima reunió de la Comissió d'Urbanisme de Catalunya, durant el primer trimestre de l'any vinent, abordarà els dos plans directors urbanístics que l'han de possibilitar legalment. Un per modificar la reserva d'habitatge estratègica a l'espai escollit i l'altre per definir urbanísticament el mateix centre. Al mateix temps, s'avançarà el pla funcional del futur hospital per tenir-lo enllestit a finals de 2027.
No menys important, però, és la disponibilitat dels terrenys escollits per construir el nou equipament, al barri de Sant Llàtzer. Sense voler entrar en detalls sobre l'estat actual de les negociacions, l'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, ha explicat que continuen parlant amb els quatre propietaris per arribar a un acord de compravenda, que seria «més ràpid», però no ha descartat que, en última instància, es pugui recórrer en algun dels casos a la via de l'expropiació.
«Sigui d'una forma o d'una altra, això no impedeix que la Generalitat continuï endavant amb el pla funcional, amb la requalificació urbanística de l'espai i fent tots els passos necessaris. Per tant, anem complint aquell cronograma que vam dir», ha assegurat Jordan, convençut que, d'acord amb el compromís anunciat pel Govern, l'anunci de l'ampliació no retardarà la tramitació del nou equipament.
La plataforma continuarà fiscalitzant
Els representants de la Plataforma per a un nou hospital a les Terres de l'Ebre han rebut amb satisfacció el posicionament del Govern durant la reunió. El president de l'entitat, Miquel Franch, ha recordat la importància de mantenir el compromís amb el «cronograma» d'actuacions pactat més enllà del desbloqueig de l'ampliació de l'actual hospital, una actuació «benvinguda, perquè és una demanda del personal sanitari i l'únic que podem fer és donar-hi suport».
«Ens alegrem i esperem que aquestes millores -en referència a l'ampliació de l'actual hospital- no condicionin l'acceleració que es mereix el nou hospital universitari» del territori, ha assegurat, per la seva banda, el portaveu de la plataforma, Francesc Lahosa, tot insistit que continuaran exercint la seva funció de «fiscalitzar tot el que s'està fent perquè es compleixin els terminis i el compromís que al seu dia han manifestat, no només aquest, sinó anteriors governs i consellers de Salut». «Serem fidels a la demanda que el territori té sobre el nou hospital universitari i procurarem ajudar en totes les qüestions que calgui perquè això sigui una realitat», ha tancat.