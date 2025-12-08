Successos
Un muntador de l'orquestra Atalaia de Paüls és apunyalat durant una actuació del grup en un poble d'Osca
L'agressor es va atrinxerar al seu domicili i la Guàrdia Civil el va trobar mort l'endemà
Un membre de l'equip de muntatge de l'orquestra Atalaia de Paüls (Baix Ebre) ha resultat ferit greu per apunyalament durant una festa al municipi aragonès de Sant Esteve de Llitera (Osca). Els fets van passar dissabte en un bar de la població mentre l'orquestra feia el primer concert de tarda en una altra ubicació.
Com ha pogut confirmar l'ACN, l'agressor i la víctima van intercanviar unes paraules a la barra del restaurant i el primer va agafar un ganivet retirat dels serveis i li va clavar al muntador a la panxa. El ferit va ser traslladat a l'Hospital de Barbastre. No es tem per la seva vida. L'agressor es va atrinxerar casa, on el va estar vigilant la policia.
Diumenge al matí, quan la Guàrdia Civil hi va entrar, el van trobar mort.L'orquestra Atalaia participava en una tradicional celebració anticipada de Cap d'Any que se celebra al poble aragonès de Sant Esteve de Llitera. Els fets es van produir cap als volts de les vuit de la tarda, quan el grup ja oferia la primera de dues actuacions.
L'apunyalament es va produir en un bar cèntric del municipi i el jove que va agredir al muntador de l'orquestra es va atrinxerar a casa durant tota la nit sense fer cas a les crides policials a entregar-se. Quan els agents van entrar al domicili amb una autorització judicial aquest diumenge, el van trobar mort. La Guàrdia Civil d'Osca investiga els fets.