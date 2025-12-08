Successos
Accident múltiple a l’AP-7 a Tarragona per les retencions causades per un camió avariat
Tot i que els vehicles implicats ja han estat retirats, es poden produir retencions en aquest tram de l'autopista
Un camió avariat a l’AP-7, a l’alçada de l’Ametlla de Mar en sentit nord, ha provocat aquest matí retencions importants en aquest tram de l'autopista. La congestió generada per aquesta incidència ha derivat en un encalç entre tres turismes, que han col·lidit mentre circulaven dins la cua formada arran de l’avaria.
Els serveis d’assistència s’han desplaçat fins al punt per retirar els vehicles sinistrats i gestionar la mobilitat, mentre el Servei Català de Trànsit recomanava utilitzar l’N-340 com a alternativa. Durant les tasques de retirada, s’han mantingut retencions intermitents i restriccions de carrils que han complicat encara més la circulació en aquest tram.
Poc després, els tres turismes implicats han estat retirats i, finalment, també s’ha pogut apartar el camió avariat, de manera que tots els carrils han quedat reoberts. Tot i que la circulació ja és possible amb normalitat, Trànsit no descarta que persisteixin algunes cues puntuals mentre es dissol la congestió acumulada.