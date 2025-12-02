Successos
Els bombers treballen en l'incendi d'un magatzem agrícola a Roquetes
El fets han passat a primera hora del matí i hi treballen cinc dotacions
Els Bombers de la Generalitat estan treballant aquest dimarts al matí en un incendi d'un magatzem agrícola a Roquetes (Baix Ebre). Segons explica el cos de bombers, l'avís l'han rebut a les 07.59 hores i s'han mobilitzar amb cinc dotacions fins a la TV-3421.
El magatzem on s'ha originat el foc és d'una sola planta d'uns 100 metres quadrats. A l'interior hi hauria un tractor i material agrícola divers. Els bombers estan treballant per extingir l'incendi.