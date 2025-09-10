Societat
El CAT invertirà 1,5 milions en un nou tram de canonada principal a l'Ametlla de Mar
El projecte, amb un termini d'execució de vuit mesos, preveu la construcció d'una nova galeria de serveis
El Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT) invertirà 1,51 milions d'euros en la construcció d'un nou tram de canonada principal a l'Ametlla de Mar (Baix Ebre) per sota de la carretera TV-3025 que connecta amb l'N-340, informa en un comunicat.
El CAT ha tret a licitació el projecte, amb un termini d'execució de vuit mesos, que preveu la construcció d'una nova galeria de serveis, de 27 metres de longitud, en paral·lel a la ja existent i amb unes dimensions interiors de vuit metres d'ample per tres d'alt.
Els treballs també inclouran l'execució d'un nou tram de 65 metres de canonada principal de 1.600 mil·límetres de diàmetre nominal, així com 72 metres de nou traçat de canonada del ramal de l'Ametlla, amb un diàmetre nominal de 350 mm.
"El projecte sorgeix com a conseqüència d'una necessitat estructural derivada de la detecció d'una sèrie d'anomalies en uns tubs consecutius localitzats en aquest tram que ara se substituirà", assenyala el CAT.