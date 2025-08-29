Successos
Desmantellen un taller mecànic il·legal amagat en una granja abandonada de Tortosa
A la granja s’estaven realitzant actuacions de manteniment i reparació de vehicles de manera clandestina
Dins de les inspeccions que en matèria gestió de residus tòxics i perillosos per part del SEPRONA, agents de la patrulla de Tortosa, han dut a terme diverses actuacions dirigides al control de tallers mecànics, descobrint que en una granja avícola abandonada als voltants de la pedania de Jesús, s’estaven emportant actuacions de manteniment i reparació de vehicles a motor de manera clandestina.
A l’interior del local, es van trobar dues persones que realitzaven treballs als vehicles, sol·licitant als responsables documentació acreditativa per exercir l’activitat, comprovant que la mateixa s’exercia sense disposar de llicència d’activitat, ni de l’exigida pels organismes competents en matèries mediambiental, laboral, industrial, de riscos laborals i tributària.
A més de vehicles a motor es va trobar maquinària industrial, recanvis i eines relacionades amb l’activitat citada. Per tot el local hi havia pneumàtics utilitzats, bateries de plom i de liti i altres peces de vehicles, a més de restes d’oli utilitzat, així com motors en desús.
Com a resultat de la inspecció, es van estendre nou actes-denúncies per infraccions administratives, relacionades amb els residus, seguretat industrial i documentació necessària per desenvolupar l’activitat, així com infraccions tributàries i de les obligacions econòmiques derivades de la seguretat social. Algunes d’aquestes denúncies, especialment en matèria de residus, estan qualificades com greus, amb multes de fins 300.000 euros si es tracta de residus perillosos.