Successos
Un ciclista ferit greu en un accident amb un turisme a l’N-340 a l’Aldea
L’accident ha tingut lloc aquest dissabte a les 9.38 h el ferit ha estat evacuat a l’Hospital Verge de la Cinta
Un ciclista ha resultat ferit greu aquest dissabte al matí en un accident de trànsit a l'N-340 al seu pas per l'Aldea. Els fets han tingut lloc a les 9.38 h, quan un turisme ha col·lidit amb el ciclista.
El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha evacuat el ferit en estat greu a l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. Fins al lloc dels fets també s’hi ha desplaçat una dotació dels Bombers de la Generalitat.