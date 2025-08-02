Diari Més

Successos 

Un ciclista ferit greu en un accident amb un turisme a l’N-340 a l’Aldea

L’accident ha tingut lloc aquest dissabte a les 9.38 h el ferit ha estat evacuat a l’Hospital Verge de la Cinta

Pla detall de les ambulàncies SEM

Pla detall de les ambulàncies SEMElisenda Rosanas

Marta Omella
Publicat per
Marta OmellaRedactora
Tarragona

Creat:

Actualitzat:

Un ciclista ha resultat ferit greu aquest dissabte al matí en un accident de trànsit a l'N-340 al seu pas per l'Aldea. Els fets han tingut lloc a les 9.38 h, quan un turisme ha col·lidit amb el ciclista.

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha evacuat el ferit en estat greu a l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. Fins al lloc dels fets també s’hi ha desplaçat una dotació dels Bombers de la Generalitat. 

tracking