La platja de Tarragona que has de visitar si vols iniciar-te en un esport aquàtic
Un rànquing estatal la situa com una de les millors platges d'Espanya per aprendre un esport aquàtic analitzant els preus, el sol i la qualitat de les escoles nàutiques
La platja de Riumar, situada al cor del Delta de l’Ebre, ha estat reconeguda com una de les millors d’Espanya per iniciar-se en la pràctica d’esports aquàtics a preus assequibles. Segons un estudi elaborat per Wallapop, Riumar ocupa la sisena posició en un rànquing que analitza 25 platges de tot l’Estat, tenint en compte criteris com la qualitat de les escoles esportives, la disponibilitat d’allotjaments, el nombre d’hores de sol a l’estiu o els preus dels menús, entre d’altres.
Amb una puntuació global de 6,31 sobre 10, Riumar destaca per les seves 14,55 hores de sol diàries durant els mesos d’estiu, una de les xifres més altes del rànquing. A més, la zona compta amb 99 establiments d’allotjament i una bona relació qualitat-preu pel que fa a la restauració: el menú mitjà ronda els 15€, mentre que una cervesa costa uns 3€ i un cafè uns 2,13€.
Les escoles d’esports aquàtics de Riumar també reben una valoració molt positiva, amb una puntuació mitjana de 4,95 sobre 5 a Google Reviews. Aquests factors fan de la platja un punt de referència al litoral català per a aquells que volen iniciar-se en disciplines com el surf, el kitesurf o el paddle surf sense haver de marxar lluny ni gastar una fortuna.
Les Canàries i Andalusia dominen el top nacional
A dalt de tot del rànquing se situa Platja Chica (Las Palmas) amb una puntuació de 7,09, seguida per Platja del Águila i Platja de Vargas, també a les Canàries. El top cinc el completen Castilnovo (Cadis) i Las Salinas (Múrcia), evidenciant la forta presència de platges del sud i de l’arxipèlag canari entre les favorites per al turisme actiu i econòmic.
Més informació sobre l’estudi complet i el rànquing de les 25 millors platges espanyoles per aprendre esports aquàtics pot consultar-se en el blog oficial de Wallapop: https://about.wallapop.com/blog/las-mejores-playas-espanolas-para-iniciarte-en-deportes-acuaticos-y-al-mejor-precio/