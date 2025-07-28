Policial
Intervenen a Deltebre més de 90 quilos de tonyina roja capturada de forma il·legal
Agents del SEPRONA van sorprendre dos pescadors furtius descarregant tonyina roja trossejada sense autorització en una rampa fluvial del Delta de l’Ebre
Agents del Servei de Protecció de la Naturalesa (SEPRONA) del Delta de l’Ebre van sorprendre el passat 17 de maig dos pescadors furtius que es trobaven descarregant carn trossejada de tonyina roja al terme municipal de Deltebre.
Els individus, que havien accedit al riu Ebre a bord d’una embarcació tipus zodiac, utilitzaven una rampa habilitada per a l’accés nàutic. A l’interior de dos neveres transportaven un total de 93 quilograms de carn neta de tonyina roja (Thunnus thynnus), sense la corresponent autorització administrativa, incomplint així la normativa vigent sobre pesca recreativa d’aquesta espècie protegida.
Tant la pesca com les arts utilitzades van ser intervingudes pels agents, sent la mercaderia entregada posteriorment a una entitat benèfica.
Els fets detectats podrien constituir infraccions greus a la legislació en matèria de pesca marítima, les sancions de la qual poden oscil·lar entre els 601 i els 60.000 euros, d’acord amb l’establert al marc normatiu aplicable.
La tonyina roja es troba subjecta a estrictes mesures de conservació, atesa la seua importància biològica i comercial. En l’àmbit de la pesca recreativa, la seua captura només està permesa mitjançant autorització expressa emesa pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.
Només en casos excepcionals, com la mort accidental d’un exemplar durant l’activitat autoritzada, es permet el seu desembarcament sempre que no se superi el límit d’una tonyina per embarcació i jornada, i un màxim de dos exemplars per vaixell durant tota la temporada. En aquests supòsits, la tonyina haurà de ser desembarcada sencera, igual com altres túnids capturats, per evitar que es puguin confondre amb espècies de carn similar la captura de les quals sigui legal.
Així mateix, en cas de produir-se la mort d’un exemplar, els patrons de les embarcacions o titulars de la corresponent llicència de pesca ho hauran de comunicar prèviament al Ministeri mitjançant correu electrònic, especificant l’avís d’arribada al port on es realitzarà el desembarcament.
Confirmació pericial
Per confirmar que es tractava de tonyina roja, diverses mostres del mateix van ser remeses al Departament de Medi Ambient del Servei de Criminalística de la Guàrdia civil, que va emetre un informe pericial després de l’anàlisi de les mateixes, certificant que les peces confiscades corresponen a exemplars de tonyina roja, per haver donat un resultat positiu en les proves realitzades al laboratori.