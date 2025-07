Els Bombers treballen «intensament» tota la nit en l'incendi de Paüls, que continua actiu

Els Bombers de la Generalitat han treballat «intensament» tota la nit en l'extinció de l'incendi de Paüls (Baix Ebre), que continua actiu, segons ha informat el cos d'emergències. Encara queden un parell de punts que els Bombers indiquen que s'han d'acabar de treballar.

D'altra banda, a pocs minuts per les 10 del matí s'han aixecat els confinaments a totes els municipis, excepte a Paüls on es restringeix la mobilitat. Dimarts a la nit els bombers treballaven per tancar la cua del foc, a la banda de l'obaga de Paüls, l'eix Call de Vinyes i la carretera N-230b per si aquest dimecres entra més forta la marinada. El foc es va iniciar dilluns i afecta una superfície d'unes 3.201,28 hectàrees.

Durant el dia d'avui, els bombers atacaran els dos punts de difícil accés, un a Paüls, que es treballarà amb mitjans aeris a primera hora d’aquest matí, i un altre punt a la zona d’Alfara de Carles. Amb aquesta evolució, els Bombers compten a poder-lo estabilitzar al llarg del matí. Els mitjans aeris s’incorporaran de forma progressiva a les tasques d’extinció, i s’afegiran al dispositiu operatiu de 120 dotacions terrestres, amb 464 bombers.

Les tasques d'aquesta nit i matinada han estat «efectives» i han permès treballar per consolidar el perímetre, ha assegurat el cap d'intervenció, Albert Castellet. Qui ha explicat que durant la nit han pogut treballar amb condicions favorables però que queden aquests dos punts del flanc esquerre «per poder-ho estabilitzar». Durant la nit, sense mitjans aeris, els bombers han treballat amb aigües de foc, foc tècnic i drons.

Així, esperen poder estabilitzar l'incendi aquest dilluns «segons com vagin les feines al matí», però Castellet ha afegit que per donar-lo per controlat hauran de passar dies perquè el perímetre «està molt poc treballat» i encara s'haurà de reforçar.

La previsió per aquest dimecres és que hi torni a haver marinada i inestabilitat per tempestes, per això Castellet ha explicat que s'haurà d'estar vigilants. «No ens podem relaxar», ha manifestat. Amb tot, ha dit que la situació és molt diferent a la del mestral de la primera nit. De fet, ha valorat que l'escenari era «molt dolent» aquest dimarts al matí però ha apuntat que van treballar «molt dur» i es va aconseguir arribar a la nit «amb el millor escenari que es podia preveure». «Però ens quedarà encara una mica per poder-ho estabilitzar», ha resumit.

S'aixeca el confinament, excepte a Paüls

Protecció Civil de la Generalitat ha enviat un missatge al mòbil a través del qual ha aixecat el confinament a tots els municipis afectats per l'incendi del Baix Ebre excepte a Paüls, on es demana «evitar la mobilitat i els desplaçaments entre nuclis urbans». Estaven confinats, Paüls, Xerta, Alfara de Carles, Aldover, Tivenys, Roquetes i els barris de Bítem, Jesús i els Reguers de Tortosa, i a Pinell de Brai i Prat de Comte hi havia limitació de la mobilitat fora del nucli. En total, aquests confinaments afectaven unes 18.000 persones. Al missatge, Protecció Civil demana mantenir la prudència i seguir les indicacions de les autoritats.

També continuen tallades quatre carreteres a la zona: la N-230b a Xerta; la T-301 entre Benifallet i Tivenys; la TV-3422 entre Alfara de Carles i Aldover; i la TV-3541 entre Paüls i Xerta.

Des que va començar l’incendi de Paüls, Protecció Civil ha estat enviant les diferents alertes que han estat necessàries per garantir la seguretat de les persones que es troben a la zona de l’incendi. Des del CCA també s’ha gestionat, juntament amb la Creu Roja, l’allotjament i avituallament per a les persones que es trobaven als centres d’acollida de Xerta i Benifallet i que no podien tornar a casa seva. Protecció Civil també va gestionar ahir l’allotjament i trasllat del personal de les BRIF.

Durant la jornada d'ahir es van viure moments difícils al refugi d'animals ARCA que es troba a la zona de l'incendi. Alguns dels gossos van ser traslladats a cases d'acollida, gràcies a la mobilització dels veïns de la zona a través de les xarxes socials. La intensa tasca dels bombers va permetre aturar el foc a pocs metres de les instal·lacions. Ja fora de perill, els gossos que quedaven al refugi es van quedar allí.

El telèfon d’emergències 112 ha rebut fins aquest matí a les 7 hores un total de 608 trucades per aquest incendi, la gran majoria des del Baix Ebre (545) i des dels municipis de Xerta (203), Paüls (144) i Tortosa (73).

Durant la nit han continuat comptant amb el suport d’efectius dels Mossos d’Esquadra, amb 10 unitats, així com de la Unidad Militar de Emergencias (UME), les Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales i l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF) de la zona, Protecció Civil, policies locals, Guàrdia Civil i altres cossos de seguretat.