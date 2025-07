Educació cedeix i permetrà que l'actual directora de l'Institut Dertosa allargui el càrrec el curs vinent

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

L'actual directora de l'Institut Dertosa de Tortosa continuarà «provisionalment» en el càrrec el curs vinent. Ho ha comunicat el director dels serveis territorials d'Educació i Formació Professional a les Terres de l'Ebre, Mario González, en l'últim claustre d'aquest dilluns. Des del Departament asseguren que «els procediments ordinaris i extraordinaris» ho permeten. Aquesta era una de les solucions que reclamava l'assemblea de professorat, que s'ha oposat a la decisió de la Inspecció d'Educació de designar una de les candidates del concurs de selecció a director, declarat nul, com a directora accidental del pròxim curs. González ha defensat que s'ha arribat a «una solució de consens» per desbloquejar el desenvolupament del centre.

El director territorial ha participat en l'última sessió del claustre de l'Institut Dertosa, aquest dilluns, per informar que cediran i no rellevaran a la directora del centre, Francina Prades, que acabava el mandat aquest 30 de juny. Serà Prades qui assumeixi la direcció accidental el pròxim curs, mentre es tornarà a celebrar el concurs de selecció de la direcció del Dertosa «amb totes les garanties i amb una perspectiva d'estabilitat».

Inspecció d'Educació havia escollit per al càrrec la candidata que havia guanyat el procés selectiu, però que l'altra candidata va recórrer i es va declarar nul. Això va aixecar les protestes de l'assemblea de professorat, de tots els exdirectors del centre des de 1978 i de part de la comunitat educativa. Una de les solucions que proposaven era que l'actual directora allargués un any el càrrec, o bé que algun membre de consens habilitat per a la funció directiva l'assumís.

Mario González ha assegurat que «la regulació normativa dels processos selectius ha de ser compatible amb l'escolta activa de la comunitat educativa, especialment amb els òrgans col·legiats de representació com són el consell escolar i el claustre de professorat, entre altres». El director d'Educació a l'Ebre ha defensat que calien «elements de reflexió, mediació i consens» per aturar «el bloqueig institucional» que s'havia produït i «avançar cap a l'assoliment dels objectius compartits».

La setmana passada, el Departament va assignar una nova inspectora per a l'institut, que va celebrar un claustre extraordinari per presentar-se, però que va tensar més la situació quan va intentar donar a conèixer la candidata que s'havia designat. Bona part dels professors les van plantar i van abandonar la reunió. Divendres un centenar de persones es van manifestar davant dels serveis territorials d'Educació a Tortosa per tornar a reclamar que es revoqués la designació de la directora accidental, com s'ha produït aquest dilluns.