Policial
Intercepten un vehicle amb gairebé 79 kg d’haixix ocults en un doble fons a l’AP-7 a Camarles
El conductor va ser detingut i se li imputa un delicte de tràfic de drogues
La Patrulla Fiscal i de Fronteres de la Guàrdia Civil de l’Ametlla (PAFIF) durant un control va interceptar a l’àrea de servei de l’AP-7 del Baix Ebre un vehicle. Durant la comprovació la documentació del conductor van detectar que tenia antecedents policials relacionats amb delictes contra la salut pública.
Després d’una breu entrevista, l’home va mostrar clares contradiccions per la qual cosa els agents van procedir a la inspecció de l’interior del vehicle. Durant el registre, els agents van percebre una forta olor com la que desprèn l’haixix. A més, el conductor presentava símptomes de nerviosisme, per la qual cosa van iniciar un registre del vehicle més exhaustiu.
Durant el minuciós registre, els agents es van adonar de l’existència d’un compartiment ocult o doble fons, el qual van procedir a obrir mitjançant eines específiques. Rere un panell metàl·lic van trobar una gran quantitat de paquets perfectament embalats que desprenien una aroma molt intensa a haixix.
El compartiment utilitzat com a doble fons era manipulable amb un mecanisme hidràulic ocult que activava, al seu torn, una palanca que provocava l’obertura de l’habitacle per, així, ocultar o extreure la substància estupefaent.
El conductor, únic ocupant del vehicle, va ser immediatament detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues. La substància confiscada una vegada pesada donava una quantitat de gairebé 79 kg, amb un preu al mercat de gairebé 143.000 euros, podent arribar a duplicar-se una vegada arribés a altres països de centre i nord d’Europa.
El detingut, el vehicle i la droga intervinguda van ser posats a disposició del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia dels de Tortosa (Tarragona). El magistrat va decretar l’ingrés a presó del detingut.