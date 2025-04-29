Mobilitat
L'apagada general deixa 500 viatgers de dos trens de Renfe atrapats a l'estació de l'Aldea
Prop de 40 usuaris passen la nit al pavelló municipal i 30 afectats més pernocten a l'Ampolla
Amuntegats a l'ombra de les marquesines de l'estació de l'Aldea, prop de mig miler de viatgers han esperat estoicament aquest dilluns a la tarda alguna notícia per part de Renfe sobre la possibilitat de reprendre el seu el viatge i estimar quan podrien arribar, finalment, al seu destí.
En el moment de produir-se l'apagada general molts usuaris han quedat atrapats dalt dels tren: alguns han hagut de fer quilòmetres recorrent la via i arrossegant l'equipatge. Segons han informat els Mossos, en el cas de l'Aldea, els usuaris de dos combois afectats han pogut majoritàriament marxar amb transports alternatius, però prop de 40 han hagut de quedar-se al pavelló municipal per passar la nit. També a l'Ampolla uns 30 viatgers pernocten al pavelló.
Els afectats que han hagut de fer nit als pavellons de l'Aldea i l'Ampolla han rebut aigua i menjar. Cap d'ells esperava una odissea com la viscuda quan, cap a dos quarts d'una del migdia, els trens on viatjaven s'han aturat de cop i no han pogut reprendre la marxa.
Un regional que havia sortit de Barcelona i circulava València, per exemple, s'ha quedat a prop de dos quilòmetres abans d'arribar a l'estació aldeana, just en un punt on el talús de la plataforma ferroviària travessa un camp d'oliveres. Entre els passatgers enxampats al tren per la interrupció del servei, hi havia el periodista valencià David Torres.
«Ha vingut el responsable del tren i ens ha donat poques explicacions, perquè no en tenia més. Ens ha obert les portes però no ens ha deixat baixar perquè hi ha els trens de mercaderies que funcionen encara amb gasoil. A l'hora o hora i mitja, després de la pressió de la gent, ens ha dit que a uns 20 minuts a peu per la via trobaríem l'estació i a veure si allí ens donaven més informació, tindríem banys i aigua», ha relatat a l'ACN. Mossos i policia local s'han hagut de desplaçar fins el lloc on s'ha quedat el comboi per evacuar persones amb problemes de mobilitat.
Buscar-se la vida
Però les explicacions als afectats, ha lamentat Torres, no estaven arribant. «Estem esperant sense cap informació i cadascú s'intenta buscar la vida pel seu compte. No tenim massa esperança que Renfe solucioni el problema a curt termini», ha apuntat. Ell mateix ha demanat al seu germà que el vingui a recollir des de València. Molts dels afectats han seguit el seu exemple. Desesperats, molts buscaven la parada de bus més propera o demanaven mòbils per intentar connectar amb familiars i amics.
Júlia es dirigia a l'estació de València Nord. L'Intercity amb el qual viatjaven ella i les seves acompanyats s'ha quedat totalment aturat uns centenars de metres després de parar a l'estació de l'Aldea. Han hagut d'esperar una hora i, finalment, els han informat que havia marxat la llum de forma generalitzada. També han hagut d'emprendre el camí de l'estació per les vies carretejant les maletes. «Havia nens petits i gent amb cadira de rodes. Ha estat una mica complex, però aquí estem», ha relatat.
Manca d'informació
S'han quedat totalment incomunicades a l'estació de l'Aldea i es queixen que no se'ls ha proporcionat prou informació. «No podem trucar, les dades mòbils no funcionen bé, la bateria del mòbil s'acabarà en algun moment», han assenyalat. «Jo soc d'un poble d'Alacant: he d'arribar a València i agafar un altre tren. Si els sortidors de benzina no funcionen difícilment algú em pot venir a buscar i tornar. Esperem que algun bus o els trens funcionin una altra vegada», ha tancat.
Al llarg de la tarda, centenars de viatgers deambulaven per l'estació preguntant i buscant respostes o formes alternatives d'arribar a la seva destinació. Amb el bar tancat, molts preguntaven la formar de poder comprar aigua o aliments davant la incertesa. Alguns taxis han arribat per emportar-se grups de viatgers. La no disponibilitat dels mitjans electrònics de pagament, però, ha afegit una dificultat extraordinària a l'hora de concretar les transaccions quotidianament rutinàries.