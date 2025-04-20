Mobilitat
Un accident a l’AP-7 a l’Ametlla de Mar provoca 6 km de retencions
Una persona ha resultat ferida lleu i una altra il·lesa en una col·lisió que ha obligat a tallar un carril de la via en direcció Barcelona
Un accident entre dos vehicles ha provocat aquest diumenge al migdia fins a sis quilòmetres de retencions a l’AP-7, a l’altura de l’Ametlla de Mar i en sentit Barcelona.
L’accident ha deixat un ferit lleu i una persona il·lesa. Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat una dotació del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i una patrulla dels Mossos d’Esquadra. A causa del sinistre, s’ha tallat un dels dos carrils i només un ha quedat operatiu.
Actualment, els vehicles accidentats ja han estat retirats, però les cues encara persistien. El Servei Català de Trànsit preveu que el pic de circulació es visqui aquest diumenge a partir de les 19.00 h.
Més enllà de l’accident a l’Ametlla de Mar, la jornada de tornada també està deixant afectacions destacades en altres punts del territori. A hores d’ara hi ha retencions a l’AP-7 entre Llinars i Cardedeu, i també entre Montornès i Mollet, totes dues en direcció Barcelona. La mateixa via també registra circulació intensa a Castellví de Rosanes, en sentit Tarragona.
A la C-32 hi ha retencions a Tordera en direcció Girona, mentre que a la C-35 n’hi ha a l’altura de Maçanet cap a Barcelona. També s’han detectat problemes a la C-65 entre Llambilles i Llagostera, a la GI-600 entre Tordera i Blanes i a la N-240 a Montblanc en direcció Lleida.