L'Ajuntament de Tortosa denuncia «irregularitats» en l'adjudicació d'obres a la SAMO i estudia accions legals

L'Ajuntament de Tortosa denuncia "irregularitats" en l'adjudicació de les obres de renovació de la coberta i neteja de la sala polivalent del centre cultural de l'antiga SAMO. El consistori acaba de tancar l'equipament de Ferreries per deficiències de seguretat, antiincendis, accessibilitat i eficiència energètica, i ara estudia emprendre accions legals contra l'exalcaldessa per "habilitar la sala sense adjudicar les obres".

L'equip de govern assenyala que la jornada de portes obertes es va fer un dia abans de l'adjudicació d'aquestes obres, el 31 de març de 2023, fet pel qual Meritxell Roigé podria haver vulnerat la llei de contractes del sector públic. "Ens trobem davant un possible delicte de prevaricació", ha dit l'alcalde Jordi Jordan.

L'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, i la tinent d'alcaldia Mar Lleixà han explicat que la junta de govern local va aprovar el 31 de març de 2023 l'adjudicació de les obres de renovació de la coberta i la neteja de la sala polivalent del centre cultural de la SAMO a Estructures Metàl·liques Successor J. Povill per 203.246,83 euros i es va formalitzar el contracte sis dies més tard. La jornada de portes obertes per mostrar la reforma a la ciutadania es va fer el 30 de març de 2023.

Jordan i Lleixà també han recordat que el projecte bàsic de l'actuació a l'antiga fàbrica SAMAR-SAMO es va licitar dues vegades, el juny de 2022 i el gener de 2023, i en tots dos casos la licitació va quedar deserta. Posteriorment, el febrer de 2023 es va aprovar un procediment negociat sense publicitat, en què es va convidar tres empreses i, finalment, el 31 de març es van adjudicar els treballs.

L'equip de govern ha demanat als serveis jurídics municipals que valorin "les mesures que cal emprendre" davant d'un "un fet molt greu que implica la vulneració de la Llei de Contractes del Sector Públic" i que podria suposar "un possible delicte de prevaricació, d'acord amb l'article 404 del Codi Penal", ja que "la prevaricació no només es planteja per resolució injusta sinó també per aquelles autoritats o funcionaris que en l'exercici de la seva competència i sent coneixedors de la seva il·legalitat realitzen una resolució arbitrària en un assumpte administratiu, sabent que és il·legal".