Publicat per Shaila Cid Redactora Creat: Actualitzat:

Els Bombers de la Generalitat han treballat aquesta matinada en un accident de trànsit a l'AP-7 a l'Ampolla. L'avís l'han rebut a les 04.18 hores i s'han desplaçat amb cinc dotacions terrestres.

Segons explica el cos d'emergències un camió ha sortit de la via, per causes que es desconeixen, i ha quedat bolcat lateralment. Com a conseqüència, el conductor ha quedat atrapat a l'interior de la cabina. Per aquest motiu, els bombers han fet tasques d'excarceració per alliberar-lo.

Fins al lloc dels fets, també s'han desplaçat el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) que ha atès al camioner.