La Guàrdia Civil recupera més de 1.500 kg de coure que havien robat a Ulldecona

La Guàrdia Civil va interceptar el 23 de setembre en l’Àrea de Servicio Baix Ebre de l’autopista AP-7 una furgoneta que anava ocupada per tres homes que transportava cables de coure. Els agents van procedir a identificar els ocupants i després van inspeccionar el cablatge de coure, que estava tallat i desproveït del cobriment aïllant.

Després d’entrevistar els ocupants del vehicle aquests no van saber donar una explicació lògica de l’origen dels cables, així com tampoc no van aportar document algun que emparés la seva adquisició ni la seva legal procedència, per la qual cosa els agents van iniciar les investigacions per esbrinar el seu origen.

De les gestions realitzades, entre d’altres, es va poder constatar quina part del coure intervingut, uns 500 quilos, havia estat sostret d’una pedrera de la localitat d’Ulldecona, entre el 17 i el 20 de setembre. En total se n’havien ocasionat un danys valorats en 8.200 euros.

Per aquest fet la Guàrdia Civil va procedir a la detenció dels tres ocupants de vehicle, com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb força en les coses.

Els detinguts van ser entregats i posats a disposició de l’Autoritat Judicial del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia d’Amposta.

La Guàrdia Civil de la PAFIF de L’Ametlla continua amb la investigació per poder identificar l’origen de la resta del coure intervingut, amb un pes aproximat de més d’1 tona.