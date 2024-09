L'Ametlla de Mar recupera la normalitat després dels aiguats intensos d'aquest dissabte

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, prova de recuperar la normalitat després dels aiguats intensos que van deixar més de 220 litres a la localitat dissabte i 241,9 des de dimarts. Les platges del nucli són testimoni de la força de l'aigua, sobretot en punts com la cala Pixavaques o l'Estany del Tort.

Veïns i curiosos s'hi han acostat per observar l'impacte de la tempesta. Alguns, com el pescador Didac Estrada i els seus companys, s'afanyaven per treure l'aigua d'un bot que s'ha enfonsat prop del port pesquer.

«Diria que és la vegada que ha baixat més aigua; l'any passat en va baixar molt també i el bot va anar baix. Aquest cop ha estat més gros, les platges han quedat totes trencades. No ha fet molt mal, però n'hauria pogut fer molt més», ha afirmat a l'ACN.

També han pogut recuperar la normalitat i tornar a les seves llars els veïns que van ser desallotjats ahir de l'edifici ubicat al carrer Cala Pepo després que les fortes pluges caigudes causessin un despreniments de terra i roques en un talús proper a l'immoble, ja que aquest diumenge al matí l'arquitecte municipal ha confirmat que no existeix cap risc estructural.