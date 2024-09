L'antic col·legi dels Josepets de Tortosa serà un equipament per a les associacions

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'antic col·legi de Sant Josep de Tortosa serà un equipament per a les associacions de la ciutat. La Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre (CUTE) ha aprovat la modificació del Catàleg d'edificis i conjunts urbans i rurals, de caràcter històric, artístic i ambiental, i es podrà rehabilitar l'edifici.

S'ha descatalogat una part del conjunt i s'ha assignat a la resta la qualificació d'equipament. L'escola dels Josepets està situada al barri del Rastre, prop de la muralla, i té una superfície construïda de 8.825 metres quadrats.

La CUTE també ha donat llum verda a l'ampliació del polígon La Plana de Gandesa, que s'ha quedat sense parcel·les disponibles. La modificació del planejament delimita 10,80 hectàrees de nou sòl industrial.

La part descatalogada del col·legi de Sant Josep de Tortosa és la que es troba en més mal estat. La resta es manté com a Bé cultural d'interès local (BCIL). En concret, es descataloga l'edificació situada a la part posterior del pati de la planta primera, que no forma part del conjunt original de 1878, ni de l'ampliació projectada per l'arquitecte Joan Abril i Guanyabens. La part superior d'aquesta construcció ha col·lapsat i la planta inferior es troba molt degradada, fet pel qual no es pot conservar.

La Comissió d'Urbanisme ja havia aprovat definitivament la modificació del planejament, però va demanar la presentació d'un text refós que incorporés una sèrie de prescripcions tècniques.