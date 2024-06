Tortosa organitzarà una Fira Internacional d'Espectacles de Recreació Històrica durant la festa del Renaixement

L'Ajuntament de Tortosa organitzarà la primera Fira Internacional d'Espectacles de Recreació Històrica entre els pròxims 18 i 21 de juliol, coincidint amb la XXVII edició de la festa del Renaixement. Batejada com a 'Tortosa la Fira dels Temps', la iniciativa vol omplir el buit d'un mercat estratègic on els programadors i les companyies artístiques del sector de recreació històrica es trobin, puguin oferir i contractar espectacles i serveis específics. Se centrarà en el període històric dels segles XV i XVI. El consistori ha obert ja aquest mateix dilluns el període d'inscripció i ha anunciat que aviat s'obrirà la pàgina web www.firadelstemps.com.

«Hem detectat un buit al mercat i a més cada vegada hi ha més municipis que impulsen celebracions de recreació històrica, per la qual cosa és necessari un espai d'intercanvi entre programadors i companyies», ha explicat l'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan. La Fira dels Temps vol funcionar com a mercat estratègic i convertir-se en mediadora i prescriptora en el marc de relacions d'intercanvi entre artistes i programadors, entre companyies i públic.

El regidor de la Festa, Víctor Grau, ha recordat que després de 26 edicions de la celebració, la fira vol convertir-se en un «pas més i contribuir a dinamitzar estratègicament el conjunt d'agents del sector». La idea és que acabi sent el mercat estratègic de referència de la recreació històrica de l'estat espanyol connectant-lo amb el mercat internacional.

També convertir-se en un punt de trobada sectorial de l’àmbit de la recreació històrica al sud de Catalunya; ser un esdeveniment generador cultural amb mirada universal, de ciutat i de territori, així com l'aparador de les últimes tendències en el camp de l'escenificació i difusió del patrimoni històric, tant material com immaterial.

La posada en marxa de la fira coincideix amb la nova direcció tècnica de la Festa del Renaixement, que assumirà el fundador i director de l’Escola de Teatre i Circ d’Amposta, Jordi Príncep. La seva incorporació, segons el govern municipal, permetrà dotar de «més múscul» l'àrea.

