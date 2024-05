Comencen les obres d'ampliació i millora de l'Auditori Felip Pedrell de Tortosa

Les màquines fan aquest dilluns els primers moviments de terres a la zona verda del Teatre Auditori Teatre Felip Pedrell de Tortosa on es construirà un nou edifici annex de més de 1.500 metres quadrats. Comencen així les obres d'ampliació de l'equipament cultural, un projecte que inclou una tercera sala amb capacitat per a més de 300 persones i l'adequació del vestíbul per accedir a les tres sales. L'obra s'allargarà dotze mesos.

El consistori compta amb 2,5 MEUR del Ministeri de Cultura i 250.000 euros del PUOSC per finançar-la. També la Diputació de Tarragona ha atorgat un ajut de 950.000 euros per equipar la nova sala, adquirir grades retràctils, i per a un nou sistema de climatització a la sala gran i reparar les goteres de la coberta.

L'obra s'ha adjudicat per valor de 2,8 MEUR a l'empresa Construccions Asensio. La direcció de l'obra també ha estat adjudicada a Soc Arquitectura i Enginyeria per un import de 45.279 euros. La setmana passada es van fer els treballs previs, la retirada d'arbres i desinstal·lació de l'enllumenat entre altres, i les retroexcavadores ja treballen per preparar el terreny on es construirà el nou edifici que de 1.568,98 metres quadrats.

L'alcalde ha destacat que el govern municipal «ha fet tots els passos» per poder executar l'ampliació de l'Auditori, des de l'aprovació del projecte fins a la licitació i adjudicació dels treballs. També ha remarcat que compten amb finançament de les tres administracions supramunicipals i que, «pràcticament, tot el conjunt del projecte serà finançat amb aquestes subvencions».

Jordi Jordan ha assenyalat que l'obra no s'ha presentat abans per evitar «acusacions d'electoralisme» i ha rebutjat que se'ls «donin lliçons» per part de Junts per Tortosa que acumula «retards històrics» en totes les grans obres que van executar a la ciutat, com la plaça de la Catedral, el pont de l'Estat, i sobretot les piscines. «Lamentem aquesta oposició destructiva que no recorda la gestió que ells han fet en obres importants i que critiquen una actuació quan encara no havia començat», ha dit.

Programació estable «innovadora»

La regidora de Cultura de Tortosa, Mar Lleixà, ha detallat que les obres no tindran afectació a la programació prevista al Teatre Auditori Felip Pedrell fins a la primera quinzena de juliol. Les actuacions de la 31a Mostra de Jazz seran les últimes actuacions que s'hi faran fins a la reobertura. Per al Proto-fest que se celebra a continuació ja es busquen ubicacions alternatives amb la direcció del festival. L'aula didàctica del Museu de Tortosa, la sala de l'Espai Moreira – que s'haurà d'equipar – o altres espais de patrimonials a l'aire lliure seran els escenaris alternatius on es programaran les actuacions.

Serà així també amb la programació teatral estable de la tardor en endavant. Lleixà ha avançat que es treballa amb propostes que puguin encaixar en aquestes ubicacions alternatives. «Pot ser una oportunitat per poder innovar i tenir també una programació més diferent, més variada i fins i tot, més atrevida», ha reivindicat la regidora.

Finalment, Jordan ha demanat «paciència al veïnat» de la zona per les molèsties que puguin ocasionar les obres i ha apuntat que també es busca una ubicació provisional per a l'Escola municipal de Teatre, de manera «consensuada», mentre durin les obres.

