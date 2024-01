Rescaten un gos que es trobava perdut a Tortosa a punt de la seva mort per inanició

El Servei de Protecció de la Naturalesa (Seprona) de la Guàrdia Civil a Tarragona, realitza una sèrie de patrulles preventives dedicades a la protecció del medi ambient.

Aquestes tasques, en ocasions fa que es trobin danys a la naturalesa o animals abandonats a la seua sort en condicions pèssimes, que fan que en molts casos acabin morint, accions que són denunciades als organismes competents de la Generalitat de Catalunya.

Durant la patrulla del passat 21 de gener, es van trobar un gos de raça bretó, viu, molt feble, amb clars símptomes d’inanició que tot just podia moure’s, comprovant in situ que una de les seues potes posteriors es trobava rota.

En aquest cas, el que semblava ser un cas més d’abandó, finalment ha acabat sent un acte d’afecte a l’animal, ja que no només és que el gos no hagués estat abandonat pel seu amo, si no que inclús havia estat denunciada la seva desaparició feia dos setmanes ja que pel que sembla l’animal s’havia perdut.

A més, el que hagués estat una mort segura per inanició i per l’estat de la seva pota trencada, que li feia impossible moure’s per alimentar-se o tornar amb el seu amo, s’ha convertit en un rescat amb final feliç.

Els agents, van iniciar gestions a través del xip que disposen aquests animals, on consten dades d’interès com la identitat del seu propietari, donant amb ell finalment, avisant a una protectora d’animals que va activar la presència de personal facultatiu veterinari, que va atendre el bretó donant-li uns primers auxilis.

D’aquesta manera, es va saber que l’amo havia denunciat la desaparició del gos feia dos setmanes, ja que l’animal pel que sembla s’havia perdut i de manera immediata es va fer càrrec d’ell i el va traslladar a una clínica veterinària on va ser tractat i alimentat.

Aquestes actuacions, es troben en el marc de competències que la Guàrdia Civil desenvolupa a la província, per a la protecció del medi ambient i de la naturalesa.