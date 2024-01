Protecció Civil desactiva l'alerta del Pla Transcat per la fuita d'hidrocarbur en estat gasós en un camió a l'Aldea

Protecció Civil ha desactivat la matinada d'aquest dimecres l'alerta del Pla especial d'emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril a Catalunya (Transcat), per la fuita d’hidrocarbur en estat gasós que va tenir lloc dimarts en un camió de mercaderies perilloses a l'AP-7, en sentit sud, al terme municipal de l'Aldea (Baix Ebre). Fonts dels Bombers i del 112 van indicar que l'avís s'ha rebut a les 10.31 hores. El conductor del vehicle, que transportava 20 tones de barreja d'hidrocarburs gasosos liquats, va ser el que va detectar la incidència i va decidit aturar-se al voral per precaució.

Sis dotacions dels Bombers i el Grup de Riscos Tecnològics (GRIT) van desplaçar-se fins el punt i van comprovar que l’avaria es trobava a la vàlvula de sobrepressió ubicada al sostre de la cisterna. Després de fer mesuraments, comprovar els nivells i descartar acumulacions de gas, els Mossos i els Bombers van acompanyar el camió a un polígon proper.

L'empresa propietària del vehicle va enviar-hi un altra cisterna per poder fer un transvasament de la càrrega. Els serveis d'emergències van estar fent proves d’estanquitat de les connexions per assegurar aquesta operació.

Els Bombers han mantingut el dispositiu al lloc més enllà de la mitjanit, quan ha finalitzat el transvasament. Es desconeix la quantitat de producte que s'ha fuitat.

Com a conseqüència d'aquest incident, el Servei Català de Trànsit (SCT) va tallar l'AP-7 des de les 11.00 hores fins les 14.15 hores i es va desviar el trànsit cap a l'N-340. Un cop reobert el trànsit a l'autopista, les retencions a la zona van anar millorant fins que es va normalitzar al voltant de les 15.30 hores.