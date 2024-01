Un camió xoca amb una canonada en un pont de Tortosa provocant una espectacular fuita

Un camió ha col·lidit aquest matí amb una canonada situada a sota del Pont de l'Estat, al barri de les Ferreries, rebentant-la i provocant la inundació de la zona de sota el pont.

Els fets han passat un quart de deu del matí que quan el camió passava per sota del pont sense contemplar que la càrrega era més alta que l'espai disponible per passar, impactant amb una de les canonades de subministrament d'aigua potable del municipi, provocant un gran abocament d'aigua que ha inundat la via.

Dues dotacions de Bombers han acudit a la zona i han tallat la fuita i han tret al camió.

L'Ajuntament de Tortosa ha informat a través de la xarxa social X que el servei d'aigua no s'ha vist afectat perquè han garantit el servei a través d'una altra canonada al pont de la Via Verda. El consistori ha aclarit també que es repararà la canonada durant els pròxims dies.