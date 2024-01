El ple de Tortosa destitueix el vocal de Movem-PSC al consell dels Reguers per un suposat cas de violència masclista

Els regidors de l'Ajuntament de Tortosa en el ple extraordinari per aprovar definitivament la modificació d'ordenances fiscals per a l'exercici 2024.ACN

El ple de l'Ajuntament de Tortosa s'ha reunit aquest dimarts al matí de forma extraordinària per acordar el cessament del fins ara vocal del consell de poble dels Reguers en representació del grup Movem-PSC per un suposat cas de violència masclista. El representant a l'organisme local va ser detingut pels Mossos el 10 de desembre passat com a presumpte autor del maltractament a la seva parella. El cas va ser donat a conèixer al ple d'aquest dilluns al vespre per la portaveu de Junts i cap de l'oposició, Meritxell Roigé, que va demanar al govern municipal el cessament. L'alcalde, Jordi Jordan, va assegurar desconèixer els fets i va convocar el ple per efectiva la destitució i designar un nou representant a primera hora d'aquest dimarts.

En el comunicat posterior, l'Ajuntament ha assegurat que ha cessat amb la "màxima celeritat" el vocal després de conèixer els fets i ha reiterat la "tolerància zero cap a la violència masclista". El govern municipal, a més, ha demanat respectar la presumpció d'innocència del presumpte agressió i el "màxim respecte envers la presumpta víctima":