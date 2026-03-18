Entitats ambientalistes exigeixen a Paneque que intervingui per la continuïtat del director del parc natural dels Ports

Una quinzena d'organitzacions rebutgen que es triï "un director polític" sotmès als interessos d'alcaldes i propietaris

Representants de les entitats ambientalistes i sindicals que defensen la continuïtat del director del PN dels Ports amb cartells de la protesta que faran dissabte.ACN

Una quinzena d'entitats ambientalistes i sindicals exigeixen la "intervenció directa" de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, per frenar la "destitució" del director del parc natural dels Ports, Toni Curcó. El Govern no li ha renovat la comissió de serveis i busca "un perfil més gerencial". Les organitzacions denuncien que es triarà "un director polític" per acontentar i donar resposta a les pressions d'ajuntaments i propietaris. 

Dissabte s'ha convocat una concentració de protesta a Tortosa. Com ha remarcat el portaveu de les entitats, Xavi Jiménez, president de GEPEC-EdC i membre de la junta rectora dels Ports, aquest cessament suposarà "un precedent perillosíssim" i "una situació de precarietat" en la gestió dels parcs naturals.

