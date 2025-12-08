Successos
Detingut un conductor a l'AP-7 a l'Aldea per conduir temeràriament i sota els efectes de l'alcohol
Una altra patrulla va denunciar a l'Ampolla un segon conductor per circular sota els efectes de l’alcohol i les drogues
Els Mossos d'Esquadra han detingut el conductor d’un camió a l’AP-7, a l’altura de l’Aldea, acusat de conducció temerària i sota els efectes de l’alcohol. Durant la intervenció, els agents van constatar que el camioner presentava una taxa d’alcoholèmia superior a la permesa, motiu pel qual va quedar arrestat.
A l’Ampolla, també a l’AP-7, una altra patrulla va denunciar un segon conductor per circular sota els efectes de l’alcohol i les drogues. Els Mossos intensifiquen aquests dies els controls específics a vehicles pesants amb l’objectiu de prevenir la sinistralitat i reforçar la seguretat a les vies ràpides del país.