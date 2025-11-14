Mobilitat
Reoberta l'AP-7 a Mont-roig del Camp en sentit nord, afectada des de dijous per un accident
Un camió que transportava verdures va bolcar
L'AP-7 en sentit nord a l'altura de Mont-roig del Camp (Baix Camp) ha quedat completament reoberta poc abans de les 14.30 hores d'aquest divendres, després de les afectacions provocades per l'accident d'un camió dijous al vespre. El sinistre va tenir lloc cap a les vuit del vespre al quilòmetre 272, quan el vehicle, que transportava verdures, va bolcar. Les tasques per retirar el camió i la càrrega, i per reparar els danys provocats han obligat tallar la via completament en sentit nord a primera hora d'aquest divendres, tot i que cap a les vuit del matí ja només quedava tallat un carril. Un cop finalitzades les tasques, s'han reobert tots els carrils.