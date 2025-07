La CHE alerta de possibles crescudes sobtades i desbordaments a la conca de l'Ebre

Publicat per Efe Creat: Actualitzat:

La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) ha emès aquest dissabte un advertiment, davant els avisos taronges i groc activats per l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) per pluges de fins a 50 litres per m2 en una hora a la major part de les comunitats d'Aragó i Catalunya, de possibles crescudes sobtades en barrancs i lleres menors de la conca.

Els avisos taronges de l'Aemet per possibles pluges intenses de fins a 50 l/m² en una hora a gairebé tot Catalunya (tret de la vall d'Aran) i a gairebé tot Aragó (tret de la comarca de las Cinco Villas), i davant dels avisos grocs precipitacions fortes de fins a 20 l/m² a la resta de la conca de l'Ebre (tret de Cantàbria i Guadalajara), la CHE ha intensificat la vigilància a totes les lleres que podrien veure's afectades

Els avisos afecten les comunitats autònomes de Castella i Lleó (Burgos i Soria), País Basc (Àlaba), Navarra, La Rioja, Aragó (Osca, Saragossa i Terol) i Catalunya (Lleida i Tarragona) i Comunitat Valenciana (Castelló).

La Confederació recorda a més que els fenòmens associats a una DANA presenten una elevada incertesa, per la qual cosa no és possible concretar amb antelació on es registraran les pluges més intenses i és per això que recomana extremar la precaució i mantenir-se informat a través dels canals oficials.

Els ciutadans poden consultar l'evolució meteorològica al web de l'AEMet (http://www.aemet.es)), així com les dades hidrològiques en temps real al Sistema Automàtic d'Informació Hidrològica (SAIH Ebro) a [www.saihebro.com](http://www.saihebro.com).

També estan disponibles les actualitzacions a la pàgina oficial de la CHE (http://www.chebro.es)) i al compte de X (abans Twitter) @CH\_Ebro.

En cas de risc, la CHE insisteix a seguir sempre les indicacions dels Serveis de Protecció Civil i no fer activitats en zones susceptibles d'inundació, com ara barrancs, rambles o llits secs que es puguin activar sobtadament per les pluges.