Agricultura
Comença la inundació dels arrossars al Delta de l'Ebre en una campanya «normalitzada»
La soltada es fa simultàniament als hemideltes esquerre i dret amb una aigua del riu de qualitat excel·lent
Les Comunitats de Regants de l'Esquerra i la Dreta de l'Ebre han començat aquesta setmana la soltada de l'aigua, que s'allargarà fins al 10 de maig. L'aigua de l'Ebre arriba als canals i s'inunden els arrossars per fer la sembra.
Els regants compten amb les dotacions habituals de la CHE (Confederació Hidrogràfica de l'Ebre), 19 i 27 metres cúbics per segon, respectivament, i celebren que amb les pluges de primavera arribi una aigua del riu Ebre de qualitat excel·lent que, ja d'entrada, «garanteix una sanitat altíssima» per iniciar el conreu. El Regants de l'Esquerra preveuen menys sembra en sec enguany i reclamen suport de les administracions per estendre mesures de sanejament contra la salinitat que s'han demostrat molt efectives.
Aquest dimecres ja s'han vist els primers arrossars que es comencen a inundar a Deltebre. En uns dies, 21.000 hectàrees de cultiu quedaran plens d'aigua, transformant tot el paisatge deltaic en un espill, fins que, amb la sembra i el creixement dels brots, la plana deltaica passa l'estiu enrossint un enorme mantell verd de brots d'arròs.
La Comunitat de Regants de l'Esquerra ha iniciat la soltada aquest dimarts, quan es va obrir el canal principal per fer arribar l'aigua des de Campredó al Delta. Aquest dimecres ja s'ha pogut donar pas i distribuir l'aigua pels conreus. A l'hemidelta dret, la solta també ha començat aquesta setmana, però es fa per zones. Dilluns es va començar per zona Illa de Riu, aquest dijous es farà a la zona Sant Jaume, divendres a la zona Delta i Buda, dilluns a Poble Nou i la Ràpita, i acabarà el 10 de maig a la zona Prats. «Avui és la solta del canal, com fa cent anys que fem, i creiem que serà una campanya normal», ha apuntat Javier Casanova, president dels Regants de l'Esquerra.
Casanova ha explicat que han treballat tot l'any «en tres aspectes molt importants». Primer, donar un bon servei i «fer el màxim competitiu el sector». Segon, divulgar «el valor socioeconòmic i ambiental» de l'aigua per al Delta de l'Ebre. I per últim, treballar per frenar els efectes de l'emergència climàtica. «No estem en la pantalla de l'excusa ni de la filosofia del canvi climàtic, sinó que la nostra intenció és anar treballant i adaptar-nos a les espècies invasores, a l'increment de la calor, a les inundacions, les sequeres, i tots aquests aspectes que puguem mitigar al Delta», ha detallat el president de la Comunitat de l'Esquerra de l'Ebre.
Menys sembra en sec i salinitat controlada
Els regants de l'hemidelta esquerre preveuen que la sembra en sec es reduirà enguany. Es tracta d'una mesura que es va començar a estendre per evitar que la plaga del caragol maçana es mengi els brots de l'arròs. Aquesta espècie invasora s'aviva amb la inundació dels camps i s'alimenta de la planta, però si es retarda l'entrada d'aigua quan la planta té una mida suficient, s'evita que el caragol la faci malbé.
Amb la greu sequera i els efectes encara d'una campanya de restriccions de reg el 2023, l'any passat la sembra en sec no va tenir bons resultats. «La primavera va ser molt, molt seca, i les terres no tenien saó, humitat. Li va costar molt sortir a l'arròs, i la fresca a l'inici de la campanya tampoc va ajudar. Hi va haver problemes en la naixença de l'arròs», ha detallat Casanova.
Aquesta experiència i disposar d'altres «instruments» que els arrossaires han après i aplicat per frenar la plaga del caragol maçana, fa preveure que aquesta tècnica de cultiu vagi a la baixa, almenys a l'hemidelta esquerre. «El pagès vol una producció que sigui òptima al final de campanya, perquè siguin rendibles les seves explotacions. Per tant, avui en dia, la inundació és més fiable», ha defensat el president del Regants de l'Esquerra. Casanova també ha afegit que hi haurà agricultors que optaran per fer un «regó» per fer saó, una tècnica que consisteix a inundar una mica el conreu, deixar-lo assecar i després plantar.
L'altre problema que afecta la rendibilitat per als arrossaires és la salinitat dels sòls. Enguany es va allargar fins al 15 de gener el «colmateig», el reg suplementari amb aigua dolça als camps després de la sega. Això redueix la capa freàtica i la salinitat dels camps. En aquest sentit, Casanova reivindica que «cal continuar avançant» perquè la salinització s'agreujarà amb el canvi climàtic i la subsidència i regressió del Delta de l'Ebre. Per això reclama l'ajut de les administracions per desplegar noves mesures, com el sanejament dels arrossars, després que una prova pilot hagi donat «resultats boníssims» en la salinitat de l'aigua i el sòl.
Es tracta d'un sistema de drenatge subterrani que separa la capa freàtica salina de la terra, uns 70 o 80 centímetres, que és l'espai on la planta treballa per créixer. Sense salinitat en aquest espai, millora la seva productivitat. A més a més, la Comunitat de Regants de l'Esquerra està automatitzant els canals per millorar la gestió de l'aigua i els entuba per guanyar eficiència i controlar la plaga del caragol maçana i altres espècies invasores i està construint bombes noves, tres enguany, per actuar en cas d'inundació.