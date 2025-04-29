Societat
Tots els municipis ebrencs recuperen el subministrament elèctric
Una setantena de passatgers de Rodalies passen la nit en hotels, albergs i poliesportius a Flix, l'Aldea i l'Ampolla
Tots els municipis de les Terres de l'Ebre ja han recuperat el subministrament elèctric aquest dimarts al matí. La majoria tornaven a tenir llum aquest dilluns al vespre i nit i la resta durant la matinada, però alguns encara han patit talls fins a primera hora del matí. En canvi, la connectivitat pateix alguns problemes en alguns indrets del territori.
El delegat del Govern a l'Ebre, Joan Castor Gonell, ha explicat que les incidències ateses més destacades han sigut l'allotjament d'una setantena de passatgers del tren a Flix, l'Ampolla i l'Aldea, un incendi a l'Agrobotiga de Santa Bàrbara, o la intoxicació de dos adults i un menor a Amposta. Els usuaris afectats per la parada de Rodalies han dormit en hotels, albergs i poliesportius.
Camp de Tarragona
Set ferits per intoxicació de fum, 3 a Amposta i 4 a Constantí per mal funcionament de generadors
Shaila Cid
El delegat del Govern a les Terres de l'Ebre ha agraït la feina de tots els treballadors dels serveis d'emergències, de sanitat, ajuntaments i tots els organismes públics per fer front a una apagada elèctrica que va generar una «situació complicada, sense precedents», en la qual les dificultats de comunicació van entorpir la gestió i coordinació d'una emergència «inesperada i greu». Gonell ha agraït la resposta dels professionals i també de la ciutadana que han actuat «amb responsabilitat i comprensió» i que han tingut «un comportament i una actitud excel·lent».
Passatgers de tren allotjats
A l'Ebre, es van atendre una setantena de passatgers dels trens que es van quedar a les estacions de Flix (Ribera d'Ebre) l'Ampolla i l'Aldea (Baix Ebre), sense poder arribar a les seves destinacions. 32 usuaris de Rodalies, dels quals 6 menors, han passat la nit al poliesportiu de l'Aldea; 22 usuaris, 2 dels quals menors, van ser allotjats a l'alberg de Flix; i 16 passatgers de l'R-16 han dormit en dos hotels de l'Ampolla.
Subministrament als centres sanitaris
Gonell ha destacat que una de les prioritats aquest dilluns va ser mantenir el subministrament elèctric als centres sanitaris ebrencs, sobretot als hospitals. Només en el cas dels centres d'atenció primària de la Ràpita i Alcanar (Montsià) hi va haver problemes de subministrament de gasoil per als generadors elèctrics i van necessitar la intervenció dels Bombers de la Generalitat per proveir-se. La majoria de gasolineres van haver de tancar o limitaven el servei exclusivament als mitjans d'emergències. A Tortosa, per exemple, només es podia aprovisionar combustible a la gasolinera Alcampo on tota la tarda es van formar llargues cues de vehicles.
Servei prop del 100%
El delegat del govern ha apuntat que el servei elèctric està pràcticament recuperat aquest dimarts al matí, tot i que encara hi ha alguns problemes amb les xarxes de comunicacions i es té constància d'alguns «usuaris concrets» que no han recuperat el servei. «Ha sigut una situació llarga i complicada on tothom ha fet el que ha pogut. Torno a agrair la col·laboració entre administracions i, sobretot, aquí a Terres de l'Ebre, dels ajuntaments i treballadors, perquè només així podem donar bons resultats», ha remarcat Gonell.
Evitar la vulnerabilitat
El delegat ebrenc ha reconegut que l'apagada elèctrica ha evidenciat «la vulnerabilitat» de sistema i les administracions en «aquesta mena de situacions» i que cal «preparar-se millor». Per això ha defensat que caldrà fer una anàlisi, amb totes les dades, de «què i com» es pot millorar la resposta si una situació «similar» es torna a produir. «Comunicar-se uns amb els altres va ser el que va fer més difícil poder treballar millor», ha assenyalat Gonell.