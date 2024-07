La baixista estatunidenca Nik West revoluciona XXXI Mostra de Jazz de Tortosa

Amb una posada en escena brillant i el seu funk electritzant, amb dosis d'altres estils com el rock, la baixista estatunidenca Nik West va fer que les 400 persones que van assistir a la XXXI Mostra de Jazz de Tortosa ahir tinguessin una nit que no oblidaran mai. La baixista, coneguda per haver treballat amb altres artistes de renom com Prince, Quincy Jones o John Mayer, visitava ahir el teatre auditori Felip Pedrell en l'únic concert que tenia programat a Espanya.

Entre el repertori que va posar en escena eren destacables temes dels seus tres discos, l'últim dels quals 'Moody', com versions dels seus grans referents com 'Kiss', de Prince, o 'Come Together', dels Beatles. L'artista d'Arizona sempre ha reconegut la seva admiració per Prince, amb qui va actuar quan era jove, i la seva influència és més que evident en les seves actuacions. Acompanyada d'una banda reduïda, però eficient, amb guitarrista, bateria, teclat i una segona cantant i guitarra acústica, l'actuació va girar al voltant de l'energia desbocada de West, però també atorgant moments de protagonisme als seus companys d'escenari amb interludis solistes.

"Toco rock, toca funk, toco soul, rock and blues. Tot ve del blues i del jazz. Crec que es pot tocar a tot arreu: fins i tot es pot tocar aquest material esbojarrat en un festival de jazz", eren les paraules de la baixista just abans de començar el concert. Un concert que va provocar que els assistents ballessin, totalment bolcats amb l'artista que ocupava tot l'escenari amb la seva presència i no dubtava a l'hora de baixar a la platea per passejar-se entre el públic.

El concert de West ha estat un dels plats forts de l'edició d'enguany de la Mostra de Jazz de Tortosa que encara la seva recta final aquesta setmana. El pròxim dissabte 13 de juliol serà l'últim dia, després que hagin actuat també artistes com Paquito D'Rivera o Vicen Garcia. El director de l'esdeveniment, Albert Ormazábal, que enguany s'ha fet càrrec per primer cop en solitari de l'organització, s'ha mostrat satisfet pel nivell de les propostes i l'acollida de la ciutadania i el sector de la restauració. "El jazz té un ventall molt ampli al seu interior. Però té un contra: molta gent quan sent la paraula jazz es frena i pensa que no és per ella. Amb els concerts d'aquesta mostra hem fet veure que sí, que tothom descobrirà que si això és jazz, li agrada", ha tancat Ormazábal.

Et pot interessar: