Intensifiquen la lluita contra el caragol maçana al delta de l'Ebre per frenar la seva expansió

La nova expansió del caragol maçana experimentada enguany al delta de l'Ebre, especialment al marge esquerre, ha obligat els arrossaires a intensificar les mesures per evitar que la plaga acabi tornant a afectar la collita. La Comunitat de Regants de l'Esquerra treballa a corre-cuita en la instal·lació de dispositius a la xarxa de reg que evitin l'entrada dels caragols dels camps d'arròs a les sèquies, incrementant el risc d'infecció.

També ha fet una crida als pagesos perquè compleixin les mesures preventives i facin el manteniment necessari. Les restriccions d'aigua per la sequera la campanya passada van portar els regants a prioritzar el manteniment del cultiu per sobre del control de la plaga, fet que ha facilitat que s'escampi de nou.

«O teníem aigua, o no fèiem arròs», certifica el tècnic encarregat del control de la plaga de la Comunitat de Regants de l'Esquerra, Salva Martí. Davant l'amenaça que l'hemidelta esquerre tanqués la passada campanya sense collita, fruit de les restriccions que van limitar a la meitat l'aigua disponible, els regants van optar per deixar en un segon pla la lluita contra el caragol que devora la planta de l'arròs en els estats inicials de creixement. Una plaga que ha minvat collites i generat una despesa milionària en els tractaments per al seu control.

