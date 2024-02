Junts reclama al Congrés actuar al Delta de l'Ebre «de manera immediata»

Junts per Catalunya ha reclamat aquest dimarts a la tarda que s'actuï al Delta de l'Ebre «de manera immediata» per salvar la degradació de l'espai, en una interpel·lació urgent al Congrés dels Diputats que ha presentat el diputat Josep Maria Cruset. La rèplica dels partits s'ha convertit en un intercanvi de retrets per la «inacció» de les diferents formacions quan han tingut responsabilitats de govern. «Cal actuar al Delta de manera immediata. Cada dia que no s'actua se l'empeny una mica més cap a l'abisme», ha alertat Cruset. Entre d'altres, el juntaire ha reclamat ajuda per conservar la terra guanyada al mar o que el pla de protecció que elabora el govern estatal encaixi amb el que ja s'ha fet al territori.

El diputat de Junts també ha reclamat «consens amb el territori» en les decisions que es prenguin per actuar en aquest ecosistema, i per a això ha reclamat que la comissió mixta Estat-Generalitat inclogui representants de les entitats i administracions locals.

En els torns de rèplica, la diputada d'ERC i exconsellera d'Acció Climàtica Teresa Jordà ha alertat que si el nivell del mar continua pujant, el delta pot ser testimoni dels «primers refugiats climàtics». Però ha afegit que Catalunya no ho permetrà, i ha exigit al govern estatal que no posi més «excuses» i busqui solucions reals per pal·liar la degradació del territori.

Des de Sumar, Alonso Cantorné ha retret que la interpel·lació urgent de Junts «reclama al govern espanyol el que ells no han fet quan governaven», i ha recordat que la Generalitat té des de fa anys competències en matèria de medi ambient i en l'àmbit marí.

Uns i altres han coincidit en què un dels grans problemes del Delta és la falta de sediments, que no arriben al final del seu recorregut perquè, entre d'altres, queden encallats a les nombroses preses d'embassaments que hi ha al riu Ebre, 190 segons els càlculs de Cantorné.

El diputat de Sumar ha reivindicat la gestió de l'executiu de PSOE i el seu partit hi ha dit que el Delta és una «prioritat», alhora que ha retret a Junts que, «en política d'aigua» estigui al costat «dels grans regants i de les empreses». També ha tingut retrets per al Govern de la Generalitat, que «al matí defensa el cabal ecològic i a la tarda impulsa el Hard Rock».

Des de Vox, Juan José Aizcorbe ha afirmat que la gent del Delta «té la sensació que l'han abandonat», perquè «no són prioritat» ni per al govern estatal ni per a la Generalitat. Part de la solució, ha dit, és «tornar la sorra a les platges», i en aquest sentit ha criticat que el sector ecologista rebutgi aquesta opció. També ha acusat Junts, hereu de CiU, de no fer «res» els últims «trenta anys».

La diputada del PSOE Valle Mellado ha recordat que va ser el govern de José Luís Rodríguez Zapatero el que va aturar el Pla Hidrològic Nacional de l'anterior executiu, el de José María Aznar, que tenia «el beneplàcit de CiU». Alhora ha retret a Junts que no hagi fet algunes inversions al delta quan tenia responsabilitats de govern malgrat tenir pressupost per fer-ho.

Finalment, des del PP, el diputat Pere Lluís Huguet Tous ha lamentat que l'equilibri «fràgil» del delta entre ecologia, agricultura o turisme «està trencat», i ha afegit que l'espai s'està morint pel canvi climàtic però també per la «inacció» de les diferents administracions. «Necessitem un pla i un pressupost i hem d'acabar amb els anuncis que no es concreten», ha dit.