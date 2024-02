Els Agents Rurals disposaran d'una embarcació per protegir l'entorn marí del delta de l'Ebre

El cos d'Agents Rurals ha presentat aquest divendres la nova embarcació del Grup de Suport Marí, que servirà perquè el cos pugui fer tasques de vigilància i prevenció d'actes delictius de la costa tarragonina i, especialment, a l'entorn marí del Parc Natural del Delta de l'Ebre.

L'inspector en cap dels Agents Rurals, Josep Antoni Mur, ha apuntat que les activitats pròpies del grup són «la custòdia del litoral i la costa, centrada en els espais naturals protegits». La unitat està integrada per 23 agents, dels quals nou estaran a la base de l'Ampolla (Baix Ebre), que tot just ha entrat en funcionament. És la quarta embarcació d'aquestes característiques que hi haurà a la costa catalana i la primera a les comarques del sud.

Mur ha apuntat que des de la base de l'Ampolla col·laboraran en el control de concessions, de boies i de pesca recreativa. També ha obert la porta a fer vigilància a serveis de pesca professional, si se'ls requereix des de la Direcció General de Pesca. A la vegada, l'inspector en cap ha recordat que són «agents de l'autoritat» i que tenen competències per sancionar tant per via administrativa com penal. Per la seva banda, l'alcalde de l'Ampolla, Francesc Arasa, s'ha mostrat satisfet per poder acollir la base i ha demanat «comprensió i tolerància» per la gent que treballa al sector pesquer.

En l'acte també hi ha assistit el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, que ha destacat la funció dels Agents Rurals a l'hora de preservar el medi ambient i perseguir els delictes en aquest àmbit. Per això, ha posat en valor l'increment de recursos humans i materials que hi estan destinant. Així, ha manifestat que s'estan fent els processos de selecció per incorporar 110 nous agents, que se sumaran als 125 que ja estan a l'escola «a punt de sortir per posar-se a treballar». L'objectiu a final del mandat és que al cos hi hagi 800 professionals. «Des del 2009 que no entrava cap nou agent, i això no pot ser», ha assenyalat. Elena ha afegit que «el repte de futur és el pla de bases, així com el rearmament des del punt de vista administratiu».