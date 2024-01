El Govern preveu acabar les obres de les guardes de les basses del Delta al març i iniciar les de les badies al maig

Les obres per reforçar les guardes perimetrals de les basses i llacunes del delta de l'Ebre han d'acabar aquest mes de març i les corresponents a la badia dels Alfacs han de començar al maig. Aquesta és la previsió amb la qual treballa el Govern, segons ha anunciat el delegat a les Terres de l'Ebre, Albert Salvadó.

Un cop acabada l'actuació en aquest punt, i passada l'època de nidificació de les aus, començaran els treballs a la guarda perimetral de la badia dels Alfacs. Ja han estat licitades per 12 milions d'euros i s'allargaran entre dotze i setze mesos. Salvadó confia que al llarg d'enguany quedi enllestit el document inicial que ha de permetre desenvolupar els projectes per mobilitzar sorres litorals als punts més fràgils del Delta.

Els treballs al voltant de les basses van començar fa gairebé un any i consistien a elevar els cordons per frenar l'entrada de l'aigua del mar als arrossars en cas de temporals o per la crescuda del nivell del mar. Amb un pressupost previst de 2,8 milions d'euros i un any de termini, havien d'abastar un perímetre de 58 quilòmetres de les llacunes.

Després d'episodis com el Gloria i davant la previsió que de l'increment del nivell del mar, aquests cordons de sorra de 4 metres d'amplada i 1,2 d'altura que envolten les basses han d'ajudar a evitar l'entrada de l'aigua salada zones de conreu que es troben enfonsades, entre 10 i 20 centímetres. Les actuacions han tingut lloc a les llacunes de la Tancada, l'Encanyissada, del Canal Vell i de l'illa de Buda.

Salvadó ha valorat com a «molt satisfactòria» l'evolució temporal del desplegament sobre el terreny de l'estratègia Delta. Assumeix que el «document inicial» per mobilitzar i redistribuir onze milions de metres cúbics de sorres litorals als punts costaners més fràgils de l'espai quedarà enllestit aquest 2024. Segons ha precisat, el tràmit és important perquè ha de permetre redactar el projecte bàsic i, posteriorment, els tres projectes executius amb la idea de poder actuar sobre el terreny a partir d'aquí dos anys.

També s'ha mostrat esperançat sobre la pròxima convocatòria de la taula bilateral del Delta anunciada per la Generalitat i el Ministeri per a la Transició Ecològica per abordar els projectes necessaris per a la protecció de l'espai. Salvadó ha explicat que el Govern reclama des del setembre la seva convocatòria i ha tornat a demanar una reunió aquest mes de gener.

Ampliació i nou hospital

D'altra banda, ha assegurat en el marc de la reunió del Consell de Direcció de l'Administració de la Generalitat a les Terres de l'Ebre que el projecte d'ampliació de l'actual Hospital Verge de la Cinta avança d'acord amb els terminis previstos perquè pugui posar-se en marxa el 2025.

També ha anunciar el pròxim dia 13 de febrer, de la taula de diàleg per al nou hospital universitari de les Terres de l'Ebre. A banda de l'ICS, en formen part l'alcalde de Tortosa i representants de la plataforma ciutadana que reclama el nou equipament.

Salvadó informarà sobre les últimes novetats en la tramitació: «la primera fase del pla funcional, el pla de dimensionament, ja el tenim redactat, revisat i amb el vistiplau per part del Departament Salut. Ara seguirem amb l'última fase, que és la redacció pròpiament dita del pla funcional, que es licitarà a una consultoria», ha precisat.