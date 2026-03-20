DIAGNOSI
Torredembarra recull 173 propostes per transformar el Nucli Antic
L’enquesta veïnal del Pla de Barris evidencia dèficits urbans, ambientals i socials al barri
L’enquesta ciutadana del Pla de Barris del Nucli Antic de Torredembarra ha recollit 173 aportacions i reforça la diagnosi d’un barri que reclama una intervenció integral. L’Ajuntament continua així la redacció del Programa Memòria d’Intervenció Integral (PMII), dins la candidatura a la convocatòria d’enguany de la Generalitat, a través d’un procés participatiu amb sessions de treball, accions i eines de consulta. Aquest retorn parcial mostra que la majoria de participants són veïns que hi viuen o persones que hi passen sovint, amb una presència destacada de població d’entre 35 i 54 anys i amb una vinculació de llarga durada amb el Nucli Antic, un fet que dona solidesa a la diagnosi.
Els resultats apunten al deteriorament del barri i a la manca d’accessibilitat. Un 71,1 % assenyala els edificis i habitatges en mal estat i un 63 % els carrers o places deteriorats. També hi ha consens sobre la imatge envellida de l’espai públic, els paviments malmesos i la presència de barreres arquitectòniques. En paral·lel, l’enquesta detecta mancances ambientals importants: la falta d’ombra, d’arbrat i d’espais verds, amb més del 67 % en cada cas, redueix el confort climàtic i limita l’ús de carrers i places, sobretot a l’estiu.
A nivell socioeconòmic, preocupa el retrocés del comerç de proximitat, l’augment de locals buits i la pèrdua de més vida comunitària, amb menys espais de trobada i menys activitat continuada. De fet, comerç i vida econòmica local acumulen un 63 % de respostes a la pregunta sobre què falta més al barri, mentre que la cultura i les activitats artístiques arriben al 54,3 %.
Propostes
Entre les mesures plantejades pels veïns hi ha ajudes per rehabilitar façanes i edificis, actuar sobre immobles abandonats per convertir-los en habitatge social o espais públics, i soterrar el cablejat de les façanes per millorar la imatge urbana i la seguretat.
També es reclama millorar voreres, instal·lar rampes o ascensors en punts crítics, reforçar la il·luminació i intensificar la neteja i el manteniment davant la brutícia, els excrements de gossos i les plagues. En l’àmbit ambiental, es proposa plantar més arbres, crear tendals o pèrgoles per generar ombra i actuar sobre el clavegueram per evitar males olors i inundacions.
A més, les aportacions apunten a potenciar el comerç de proximitat i de qualitat, donar usos a l’antic Escorxador com a equipament cultural o social, crear parcs infantils, controlar la velocitat de patinets i bicicletes i reforçar el civisme davant problemes com el soroll nocturn, l’ocupació il·legal o el consum i venda de drogues al carrer.