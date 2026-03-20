Tensió entre Mossos i Guàrdia Civil durant el rescat del cos d’un home a Vila-seca
La corda que subjectava el cos es va trencar durant l’operatiu i va obligar a reiniciar la recerca
El rescat d’un cadàver al mar a Vila-seca ha derivat en un conflicte entre els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil, en un operatiu marcat per la falta de coordinació. Segons ha informat el diari El País, ambdós cossos admeten que hi va haver una descoordinació inicial sobre qui havia d’assumir la intervenció.
Els fets es remunten a la tarda de dimecres, quan la policia catalana va rebre l’avís de la desaparició d’un home de 47 anys amb intencions suïcides. El dispositiu de recerca va permetre localitzar el cos al mar davant de la platja de la Pineda, moment en el qual van començar les discrepàncies operatives.
Mentre els Mossos intentaven accedir al cadàver sense èxit, la Guàrdia Civil va considerar que el cas corresponia al seu àmbit competencial en tractar-se d’aigües marítimes. Aquesta situació va generar una intervenció paral·lela per part d’ambdós cossos, que van coincidir a la zona sense una coordinació clara.
Durant l’operatiu, la Guàrdia Civil va decidir arrossegar el caiac on hi havia lligat el cos davant de l’empitjorament de les condicions del mar. Tanmateix, en aquesta maniobra la corda que subjectava el cos es va trencar, el que va impedir completar el rescat en aquell moment i va obligar a ajornar l’operació.
L’endemà, ambdós cossos van tornar conjuntament al lloc, encara que amb la dificultat afegida de no disposar del punt exacte de referència després de perdre el caiac. Després d’una primera immersió sense resultats, va ser en un segon intent quan els Mossos van aconseguir localitzar i recuperar el cos.