POLÍTICA
El PSC d’Altafulla demana l'acta a la regidora Imma Morales per desavinences
La formació assegura que ha constatat diversos incompliments reiterats dels estatuts i una progressiva manca d’alineament amb el projecte polític per part de Morales
L’agrupació del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) d’Altafulla ha informat que, després de constatar diversos incompliments reiterats dels estatuts i una progressiva manca d’alineament amb el projecte polític del partit, la militància ha celebrat recentment una assemblea en la qual s’ha acordat sol·licitar a la regidora Imma Morales la devolució de l’acta i que compta amb el suport de la federació del PSC del Camp de Tarragona.
La decisió s’ha pres després d’analitzar diferents actuacions que no s’ajusten als criteris de funcionament intern ni al marc estatutari del PSC, fet que ha comportat una pèrdua de confiança per part de l’agrupació local. Per això, l’assemblea de militants ha pres la decisió de demanar-li formalment l’acta de regidora, que deixarà de representar els interessos i el projecte polític del PSC al plenari municipal.
Segons ha avançat TAC12, Morales no té cap intenció de satisfer la petició i continuarà com a regidora no adscrita fins a final de mandat.
L’agrupació socialista d’Altafulla inicia així una nova etapa centrada a reforçar el projecte del PSC al municipi, enfortir la cohesió interna i continuar treballant per construir una proposta política engrescadora, progressista i útil per al conjunt de la ciutadania.